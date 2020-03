Afrique de l'Est: Coopération - La RDC de plus en plus connectée économiquement à l'Afrique de l'Est

Les entreprises des pays d'Afrique de l'Est s'intéressent au marché congolais doté d'un potentiel de 85 millions de consommateurs, de ressources minérales importantes et de terres agricoles fertiles.

En dehors du groupe kényan Equity Bank qui s'apprête à acquérir la Banque commerciale du Congo, d'autres entreprises kényanes recherchent des opportunités d'investissement en RDC. La société kényane « Mayfair Insurance Company » a reçu un permis de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances (Arca) de la RDC pour opérer sur le marché des assurances non-vie. « Cela porte le nombre d'opérateurs d'assurance sur le marché de la RDC à quinze, dont huit compagnies d'assurances et sept société de courtage d'assurances », a déclaré l'Arca dans un communiqué de presse publié sur son compte Twitter le 7 mars. Le groupe Mayfair, qui a commencé ses opérations en 2005, opère déjà en Zambie, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie.

En outre, le groupe d'assurances kényan Jubilee Holdings, le plus grand fournisseur de services d'assurance en Afrique de l'Est, a déclaré récemment attendre l'octroi d'une licence pour opérer en RDC. En 2015, Jubilee s'était associé à la Société nationale d'assurances (Sonas), pour fournir des produits d'assurance médicale et vie. Mais, Jubilee, qui est en train d'acquérir sa propre licence pour opérer en RDC, a déjà créé « Jubilee Insurance Company » RDC.

Jubilee Holdings est organisé autour de deux pôles d'activités : assurance non-vie (77% des primes acquises brutes). Les primes acquises brutes par activité se ventile entre assurance médicale (47,7%), assurance automobile (21,1%), assurance accidents (14,5%), assurance incendie (13,7%) et autres (3%) ; et assurance vie (23%) : vente de contrats d'épargne de retraite et de prévoyance. En dehors du Kenya, le groupe opère en Ouganda, en Tanzanie et au Burundi.

Par ailleurs, la Banque commerciale du Kenya (KCB) est en voie d'établir sa présence en RDC cette année, après avoir annoncé qu'elle recherchait des acquisitions dans le pays pour renforcer sa présence en Afrique et s'établir comme un géant bancaire panafricain, avec une base d'actifs supérieure à dix milliards de dollars en trois ans. KCB opère en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud. En septembre 2019, par le biais d'un accord d'échange de parts, KCB a acquis la Banque nationale du Kenya, une entreprise publique en difficulté.

Transport

La connection entre la RDC et l'Afrique de l'Est passe aussi désormais par le secteur du transport notamment aérien. Le 20 mars 2019, la RDC a signé un accord aérien avec le Rwanda sur l'ouverture réciproque du ciel aérien. Et le 17 avril 2019, RwandAir a inauguré son premier vol Kigali-Kinshasa. La compagnie aérienne rwandaise opère trois vols par semaine sur Kinshasa. L'accord aérien signé entre les deux pays prévoit la réciprocité et Congo Airways devrait également assurer une liaison Kinshasa-Kigali.

Par ailleurs, Uganda Airlines va bientôt débuter des vols vers Kinshasa. La compagnie nationale aérienne de l'Ouganda, qui a relancé ses opérations en août 2019, après 18 ans de léthargie, prévoit de relier, « dans un bref délai », Entebbe, une ville située sur les rives du lac Victoria, à Kinshasa, la capitale de la RDC. Les responsables de l'entreprise espèrent que la ligne Entebbe- Kinshasa va contribuer à stimuler le commerce et le tourisme entre l'Ouganda et la RD Congo. Kinshasa sera la dixième destination d'Uganda Airlines, qui opère actuellement des vols vers neuf destinations à partir de son hub à Entebbe : Mombasa et Nairobi (Kenya), Juba (Soudan du Sud), Bujumbura (Burundi), Dar es Salaam, Zanzibar et Kilimandjaro (Tanzanie), Johannesburg (Afrique du Sud) et Mogadiscio (Somalie). Sur un autre registre, la Tanzanie, le Burundi et la RDC ont conclu, le 3 décembre 2019, un accord pour la construction d'un chemin de fer à écartement normal les reliant, dans le but de faciliter les transports. En outre, en novembre 2019, lors du sommet RDC-Ouganda, les deux pays ont signé des accords pour travailler sur les principaux réseaux routiers dans les vingt-quatre mois, devant les relier afin de faciliter les affaires ainsi que pour accroître le commerce et les investissements entre eux.

Échanges économiques avec la Tanzanie

La RDC et la Tanzanie explorent des opportunités de commerce et d'investissement. La Tanzanie va ainsi opérer prochainement une mission économique en RDC avec plus de deux cents personnes. La Tanzanie préside actuellement le conseil économique de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc). Le pays souhaite également éliminer les obstacles non tarifaires de ses échanges avec la RDC. Un obstacle non tarifaire aux échanges est une barrière commerciale qui restreint les importations ou les exportations de biens ou de services par des mécanismes autres que la simple imposition des droits de douane. Les barrières commerciales non tarifaires sont citées comme des obstacles majeurs à la circulation des biens et des personnes entre la Tanzanie et la RDC, deux pays frontaliers.

La Tanzanie fait du commerce avec la RDC dans divers secteurs, notamment les produits agricoles et industriels. Mais la RDC dépend du port de Dar es Salaam pour l'importation et l'exportation de ses marchandises. L'année dernière, les deux pays ont signé un accord pour la construction conjointe d'un chemin de fer à voie standard les reliant via le Burundi. Un accord similaire pour que la Tanzania Standard Gauge Railway atteigne la RDC via le Rwanda a également été signé en 2018. Les exportations tanzaniennes à partir du Congo se sont élevées à 350 millions de dollars américains en 2019, selon la base de données Comtrade des Nations unies sur le commerce international.

Le 8 juin 2019, la RDC a officiellement demandé à être admise dans la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) qui compte six membres actuellement : le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a mené une offensive diplomatique au sein de la CAE depuis qu'il a pris ses fonctions en janvier 2019. Au cours des trois premiers mois de sa présidence, il s'est rendu au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. L'adhésion à la CEA ouvrira davantage la RDC au commerce avec les États membres de cette communauté, considérée comme l'une des plus prospères en Afrique. Actuellement, en termes d'échanges, la RDC représente environ 6% des exportations totales des pays de la CAE. Cette dernière permet le libre-échange entre les États membres de la Sadc (Afrique australe) et le Comesa (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), deux organisations dont fait déjà partie la RDC.