Sénégal: Mbour/ Effets collatéraux de covid 19 -Le secteur du tourisme agonise

Les effets collatéraux de Covid 19 ont fini de mettre K.O les activités touristiques dans le département de Mbour et particulièrement dans la station balnéaire de Saly-Portudal.

Plusieurs réceptifs hôteliers ont fermé. Le secteur fortement ébranlé ces dernières années par l'érosion côtière fait face à un adversaire beaucoup plus redoutable et agonise. Le coronavirus a poussé les gérants à arrêter leurs activités avec la baisse ou la disparition de la clientèle.

L'absence d'alternatives de survie constitue un goulot d'étranglement pour bon nombre de chefs de familles rivés quotidiennement dans la station balnéaire de Saly-Portudal. Un tour dans les rues de la commune de Saly-Portudal donne un autre visage des lieux. Les touristes se font rare. Les effets induits du tourisme ne sont plus chantés. Les agences de voyage ont baissé les rideaux, faute de clientèle.

Les excursions sont désormais supprimées jusqu'à nouvel ordre avec la raréfaction de la clientèle. Les vendeurs d'objets d'art font des journées mortes et finissent par fermer boutique et rester chez eux. Des personnes interrogées, la mort dans l'âme, se demandent à quand la fin de Covid 19. Les employés des grands réceptifs ont payé eux aussi un lourd tribut. Journaliers et contractuels sont en chômage technique et ont perdu leur gagne-pain.

Le transport fructueux des touristes est dans le creux de la vague. Plus de transferts juteux payés cher, plus de pourboires en euros, la désolation est totale. Sans commune mesure, les chauffeurs de taxis sont d'accord sur les conséquences désastreuses de Covid 19. Comme un raz de marée ravageur et destructeur à la découverte d'un continent, l'économie locale s'effrite et perd ses marques. Depuis quelques semaines, se rendre à Saly-Portudal n'est d'ailleurs plus synonyme de bonnes affaires pour les fournisseurs des hôtels.