Sénégal: Covid-19 - 7 nouveaux cas, 86 contaminations au total

Dakar — Le nombre de cas positifs au coronavirus au Sénégal s'établit désormais à 86, après la détection mardi de sept nouveaux cas sur un total de 59 cas suspects testés à l'Institut Pasteur de Dakar, a annoncé le directeur de cabinet du ministre de Santé et de l'Action sociale.

Sur les sept nouvelles contaminations enregistrées, trois sont des cas importés et les quatre autres des cas contacts qui étaient jusque-là suivis, a précisé Dr Aloyse Waly Diouf, lors du point quotidien de situation sur le Covid-19, qui se tiendra désormais à partir de 10 heures et non plus à 17 heures comme c'était jusque-là le cas.

Il a souligné que l'état de santé des patients hospitalisés à Dakar, Ziguinchor et Touba est "stable".

A ce jour, sur 86 cas déclarés positifs au Covid-19, huit ont guéri et 78 sont encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a renouvelé à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a durci lundi les mesures de lutte contre le coronavirus en décrétant l'état d'urgence et le couvre-feu à compter de ce mardi à minuit.