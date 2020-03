Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara appelle à l'union sacrée, à la discipline et au respect des mesures préventives

Dans son message à la Nation, le lundi 23 mars 2020, à Abidjan, relativement à la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19), le Président ivoirien Alassane Ouattara a appelé à l'union sacrée, à la discipline et au respect des mesures de prévention prises par le gouvernement pour sauver les vies et la Côte d'Ivoire.

C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer, pour sauver nos vies, pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face », a insisté Alassane Ouattara. Et d'ajouter :« Je veux donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention ».

Le Président a également exhorté toutes les forces vives de la Nation, notamment les leaders politiques, les élus, les religieux, les chefs traditionnels, les tradipraticiens, les Ordres professionnels et les syndicats, les Opérateurs économiques et la Société civile à se joindre au gouvernement pour informer et sensibiliser les populations.

La Côte d'Ivoire, entre le 11 et le 22 mars 2020, a enregistré vingt-cinq (25) cas confirmés de Coronavirus (COVID-19).