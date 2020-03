Sénégal: Dr Mouhamadou Sow, pharmacien, sur un reméde contre le coronavirus - «La chloroquine pourrait être une solution, mais... »

La sortie de l'éminent Professeur français Didier Raoult, qui a assuré que son traitement à base de chloroquine fonctionne pour les malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), suscite beaucoup de questionnements et de réactions chez des populations et personnels soignants.

Selon Dr Mouhamadou Sow, pharmacien, spécialisé dans les démarches Qualité, Sécurité et Productivité à Dakar, la chloroquine pourrait être une solution pour lutter contre le coronavirus (Covid-19). Pour Dr Sow, qui est par ailleurs enseignant, conseiller de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et membre permanent de l'Inter Ordre des professionnels de santé, pour le moment les résultats obtenus sont prometteurs.

Toutefois, précise-t-il, «ils ne sont pas suffisants pour une autorisation généralisées. La chloroquine est un médicament comme tous les autres médicaments. C'est un médicament qui commence à être administré pour une nouvelle indication, et doit subir une procédure», explique-t-il.

En poursuivant, Dr Sow estime que le professeur Raoult, les chinois et les américains ont fait des textes, «ils sont en phase 4 pour chercher son efficacité. Suivant les données, avec professeur, Raoult, son échantillon était réduit, nous n'avons pas l'échantillonnage des données chinois. Il est clair que si nous avons un bon échantillonnage et que des études ont été corroboré par d'autres laboratoires, c'est l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui va valider ces résultats et va recommander l'utilisation de la chloroquine».

En plus, à l'en croire, «il faut avoir une Autorisation temporaire d'utilisation (ATU). On va tester ces produits sur le malade qui va permettre de déterminer ce qu'on appelle "la dose thérapeutique". On doit également augmenter la dose jusqu'à avoir une "dose toxique" et ensuite, pour obtenir la "dose béta". Ce qui est important avant la généralisation, c'est d'avoir ces trois doses : thérapeutique, toxique et béta. Ces données ne sont pas encore disponibles», a fait savoir Dr Mouhamadou Sow.