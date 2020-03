Sénégal: 12 nouveaux cas declarés positifs hier, lundi, dont 04 cas communautaires - Le plus lourd bilan de covid-19 depuis le «patient zéro»

Plus le nombre de tests est important, plus le nombre de cas positifs semble augmenter. Après 9 puis 11 cas, en l'espace des 2 jours (le week-end) seulement, le Sénégal enregistre 12 nouveaux cas de coronavirus, sur les 60 tests effectués. Ce qui fait 79 cas déclarés positifs dont 8 guéris et 71 sous traitement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a donné ce bilan hier, lundi 23 mars 2020.

12 cas sont revenus positifs, sur 60 tests effectués hier, lundi 23 mars, dans le dépistage contre le coronavirus. Le plus lourd bilan que le Sénégal a enregistré depuis la déclaration de la maladie, le 02 mars dernier. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a donné l'information, il s'agit de 06 cas importés, 02 cas de contacts suivis et 4 cas issus de la transmission communautaire.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a aussi annoncé que 3 patients hospitalisés sont testés négatifs et déclarés guéris, parmi lesquels le patient n°5 du 11 mars dernier. Il s'agit du «modou-modou» de Touba qui, à lui seul, a contaminé une vingtaine de personnes. Désormais, le bilan d'hier, lundi 23 mars 2020, fait état de 79 cas déclarés positifs dont 8 guéris et 71 patients encore sous traitement. Le ministre a, en outre, rappelé que l'état de santé de ces malades hospitalisés à Dakar, Touba est stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations au respect «strict» des mesures de prévention individuelle et collective.

Suivant cartographie des cas touchés hier, lundi, le ministère souligne que le Covid-19 avait touché cinq (05) régions notamment Dakar, Diourbel, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Ce qui fait dire à Diouf Sarr que « l'épidémie a changé de physionomie. Le virus est en train de circuler ». Entre temps, le directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) déclare un suivi de plus de 1000 personnes. « Il s'agit de personnes contacts liées aux quatre (04) premiers patients que nous avons eus. Aucun de ces contacts n'a été contaminé secondairement. C'est un élément important dans le suivi des contacts », a souligné Dr Bousso. Dans le plan de lutte contre le coronavirus, le ministère met à niveau des structures pour la prise en charge des personnes testées positives. En plus de l'hôpital Fann, le centre de santé de Darou Marnane et l'extension de l'hôpital de Diamniadio, le Centre hospitalier régional de Ziguinchor comme ceux de Saint-Louis, Kaolack et Thiès seront mobilisés et équipés.

Trois Membresdu personnel Médical positifs à Thiés

Trois membres du personnel médical de Thiès (ouest) ont été testés positifs au coronavirus à partir d'une source de contamination non encore identifiée, a révélé lundi, le docteur Malick Ndiaye, médecin-chef de la région médicale. Il a indiqué que ces trois cas avaient traîné, pendant une semaine, une toux associée à une fièvre, avant de subir un test qui s'est révélé positif. "Aujourd'hui, ils ont été transférés au centre de traitement de Diamniadio", a ajouté le Dr Malick Ndiaye, non sans noter qu'ils "s'en remettent". "Ils sont en très bonne forme. Nous avons pris toutes les mesures et tous les contacts (du personnel positif au Covid-19) ont été mis sous quarantaine dans la structure sanitaire" en question, a-t-il renseigné.

Il a par ailleurs signalé que 106 personnes ont été confinées à l'hôpital Barthimée de Thiès. Elles sont toutes suivies et "toute personne qui présente une toux a subi des prélèvements et nous attendons les résultats", a-t-il dit.