Algérie: Les Championnats d'Afrique d'athlétisme dans l'attente

C'est Alger la capitale de l'Algérie qui abrite les Championnats d'Afrique d'Athlétisme 2020. En cette période de coronavirus, la CAA (Confédération africaine d'athlétisme) hésite.

Dans une note aux associations membres, Kalkaba Malboum, président de la CAA indique qu' »aucune décision n'a encore été prise » sur l'événement.

« Nous surveillons de près la situation avec le Comité local d'organisation et vous tiendrons au courant« , lit-on.

Confederation of African Athletics president Col. @kalkabamalboum urges federations to keep athletes safe as #COVIDー19 penetrates the continent.

Says ruling out June's 2020 African Athletics Championship not in sight, but monitoring the virus spread. pic.twitter.com/dSq2rILoqk

- ekondedaniel (@ekondedaniel4) March 23, 2020

Par ailleurs, l'événement doit se tenir du 24 au 28 juin.

En outre, sur le terrain, les activités de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sont suspendues depuis le 15 mars.