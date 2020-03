Angola: COVID-19 - Le ministère de justice suspend ses services pour 15 jours

Luanda — Le ministère de la justice et des Droits de l'homme suspend ce mardi 24 mars, les services d'enregistrement, de notariat et de l?identification civile et criminelle, pour une période de 15 jours.

La suspension qui fait partie des mesures d'urgence pour éviter la propagation de la pandémie du COVID -19, est extensive aux services fournis par le Bureau juridique, le Guichet unique de l'entreprise et le Guichet unique de l'entrepreneur.

Le décret exécutif du ministre de la Justice étend la suspension au Centre de Résolution extraconjugale de litiges et à l'Institut national d'études judiciaires.

Les mariages programmés auront lieu

Le document parvenu à l'Angop indique que les mariages programmés auront bien lieu, ainsi que continueront à fonctionner les services d'enregistrement de décès et d'imposition de timbres sur les urnes funéraires, et l'ouverture d'urnes funéraires et la constitution de sociétés commerciales online.

Il souligne que lors des cérémonies des mariages, seuls le gardien de l'état civil, les conjoints, les témoins (parrains et marraines) et les parents des conjoints doivent être présents.

Concernant les services d'assistance aux usagers, le ministère de la Justice recommande la Direction nationale des registres et le bureau du notaire d'organiser une permanence d'assistance.

Le décret exécutif du ministère de la Justice fait suite au décret législatif présidentiel provisoire nº 1/20 du 18 mars.

Le document détermine que les mesures d'urgence appropriées sont prises au niveau des secteurs pour éviter la contagion de la pandémie du COVID-19. L'Angola a trois cas positifs confirmés de la maladie.