Angola: COVID-19 - Synthèse nationale

Luanda — L'Angola a enregistré lundi le troisième cas positif du nouveau Coronavirus (Covid-19), contracté par un citoyen angolais de 23 ans, en provenance d'Espagne, avec une escale au Portugal, dans le vol du 17 de ce mois.

Ce cas fait partie des 13 échantillons suspects, traités dimanche (22), par le laboratoire de recherche en santé, selon le rapport technique de la Commission interministérielle de réponse à la pandémie. Le soutien Cinq millions de dollars ont été mis à disposition par la Banque de Développement d'Angola (BFA) pour l'achat de matériel de biosécurité et d'autres besoins pour faire face au nouveau Coronavirus (Covid-19) dans le pays.

Dans cette action de soutien, la Banque de Négoces Internationale (BNI) s'est associée à la cause et a fourni des installations pour l'isolement et des cas possibles de traitement plus léger de la maladie. Cuba L'Angola comptera sur le soutien des médecins cubains, dans les prochains jours, pour l'assistance, la prévention, la recherche active et le contrôle du Covid-19 (Coronavirus), mesures qui visent à atténuer l'impact de la pandémie dans le pays, a informé la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta .

La gouvernante, qui s'exprimait lors de la conférence de presse sur la mise à jour du coronavirus dans le pays, a déclaré que le ministère des Relations Extérieures rend possible l'arrivée de spécialistes cubains en soins intensifs, pneumologie, santé publique, virologie et maladies infectieuses.

Outre le soutien des médecins cubains, la ministre de la Santé a ajouté que le gouvernement établissait également des contacts diplomatiques, via vidéoconférences, avec la Chine, le Brésil et d'autres pays expérimentés dans la lutte, la prévention et le traitement du Covid-19. Luanda Après avoir confirmé le troisième cas positif du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Angola, tous contractés par des Angolais, les citoyens de la capitale du pays se sont dits tristes par la situation, mais en même temps plus mobilisés pour stopper la pandémie. Soit dit en passant, l'Angop a montré que les citoyens se sont montrés affectés par la réalité et, en même temps indignés par le «comportement négligent et inconséquent» des compatriotes qui, venant du Portugal, ont refusé d'être placés en quarantaine obligatoire. Bié

Les pharmacies existantes de la ville de Cuito, dans la province de Bié, enregistrent, depuis plus de cinq jours, la rupture des matériels de protection de biosécurité tels que masques, gants et gel alcool, atouts essentiels pour la prévention du nouveau coronavirus (covid-19).

Toujours dans cette province, la population du village de "Jimba Silili", à 18 kilomètres à l'ouest de Cuito, connaît peu ou rien du Covid-19, sans parler des formes de prévention, en raison du manque présumé d'informations liées au nouveau coronavirus (covid-19).

Lors d'une ronde qui a eu lieu lundi, la population n'a manifesté aucune inquiétude quant aux causes et aux formes de prévention, en raison du manque présumé d'informations de la part des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Namibe La commission provinciale multisectorielle contre le coronavirus (COVID-19) à Namibe a créé, à partir de lundi, un poste de contrôle de la pandémie pour tester tous les citoyens qui entrent et sortent de provinces de Namibe et Huíla.

L'information a été fournie par le directeur du bureau provincial de la santé, Miguel Ferreira, qui a expliqué que la cette mesure vise à prévenir les citoyens, en particulier les automobilistes, qui circulent quotidiennement entre les deux provinces, sur des soins à prendre en compte avec le covid-19. Huila Une équipe du secrétariat provincial de l'Union des journalistes d'Angola (SJA), dans la province de Huíla, a évalué lundi matin, les conditions de prévention du coronavirus (covid-19).

L'inspection a été limitée aux sociétés de médias de la ville de Lubango, en vue de sauvegarder l'intégrité de ses membres. Lunda Norte Les autorités de Lunda Norte ont fermé lundi, temporairement, le marché de Caxinde, dans la municipalité de Chitato, dans le cadre des mesures de prévention du coronavirus (Covid-19). Dans cette province, l'évêque du diocèse de Dundo, Mgr Estanislau Chindecasse, a défendu lundi, la nécessité d'imprimer, dans les langues nationales, le matériel illustratif sur les mesures de prévention de la pandémie Cunene Les pharmacies de référence de la ville d'Ondjiva, province de Cunene, sont exemptes de gel d'alcool pour répondre à la demande des citoyens désireux de se conformer aux règles de prévention du nouveau coronavirus (COVID-19). Dans une ronde effectuée lundi, par ANGOP, a démontré une grande demande pour les produits d'hygiène des citoyens des pharmacies, en particulier l'alcool en gel.