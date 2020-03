Angola: COVID - 19 - Systèmes de lavage des mains installés dans les établissements de santé

Huambo (Angola) — L'organisation non gouvernementale "The Mentor Initiative" a commencé, mardi, l'installation, dans les différentes unités hospitalières de Huambo, de systèmes de lavage des mains, afin de prévenir les risques de contagion du Covid-19.

Selon ce que l'Angop a appris, au démarrage de l'initiative, les systèmes ont été installés aux entrées principales de l'hôpital central de Huambo, la plus grande unité de la région, quatre systèmes de lavage des mains.

S'adressant à l'ANGOP, le représentant de l'organisation, Pablo Eulogio, a fait savoir que l'institution prévoit de faire de même dans les hôpitaux Militar, Sanatorium et Cambiote cette semaine, ainsi qu'au Centre de réadaptation physique Princesa Diana (Bomba Alta) et au Centre maternel et infantile de Mineira.

Pablo Eulogio a indiqué que le fait de se laver les mains contribue à réduire de 44% les maladies diarrhéiques et la malnutrition et à améliorer l'hygiène personnelle. À un moment où il y a une prolifération mondiale de cas de pandémie du Covid-19, «il est nécessaire d'installer des systèmes comme ceux-ci dans toutes les unités de santé, écoles et autres lieux avec un plus grand flux de personnes».

Cette organisation a également soutenu la formation d'agents communautaires sur l'entretien des trous d'eau, installés dans 465 écoles primaires dans les municipalités de Huambo, Caála et Longonjo, en partenariat avec le Bureau local de l'éducation.