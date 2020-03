Ile Maurice: Arrestation de la tarologue Olesya Paradis - Son avocat tire à boulets rouges sur les procédures judiciaires

Il souhaite que les débats sur la remise en liberté de sa cliente soient entendus dans les plus brefs délais et conteste la date du 6 avril fixée par la magistrate de la cour de district de Port-Louis.

C'est dans cette foulée que Me Sanjeev Teeluckdharry, qui représente les intérêts de la tarologue Olesya Pydannah, connue comme Olesya Paradis, a adressé une lettre au chef Juge ce mardi 24 mars.

Lettre dans laquelle il revient sur l'arrestation de la femme originaire de Russie. Arrêtée le 20 mars sous une accusation provisoire de violation de l'Information and Communication Technologies Act (ICTA), elle a été reconduite en cellule policière à la suite de l'absence d'un représentant du parquet. Et les débats sur sa motion de remise en liberté ont été fixés pour le 6 avril.

Pour l'homme de loi, les institutions doivent vérifier la légalité des arrestations et écouter les justifications des objections sur la remise en liberté.Cela, lorsque des suspects avec des casiers judiciaires vierges sont placés en état d'arrestation. «I pray to your intervention to restore democracy so that human rights and liberty don't become a cry in the desert and bring bail hearing at the earliest», demande Me Teeluckdharry dans son document.

Pour rappel, Olesya Pydannah est reprochée d'avoir posté une vidéo en live d'une durée de deux heures le 19 mars, intitulée 'special live corona with Olesya Paradis'.