Ile Maurice: Covid-19 - Le Premier ministre ordonne la fermeture des supermarchés, boulangeries et boutiques

communiqué de presse

Face à l'ampleur que prend la propagation du Covid-19 dans le pays avec 42 cas positifs et deux décès, et devant l'indiscipline de certains Mauriciens qui mettent la vie de leurs compatriotes en danger par leur comportement irresponsable, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a décrété la fermeture de tous les supermarchés, boulangeries et boutiques à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars prochain.

Lors d'un message télévisé à la nation ce soir, le Premier ministre a rappelé à tous les citoyens que le meilleur moyen de freiner la progression du Covid-19 sur le territoire est de rester à la maison pour limiter les contacts humains au minimum. Il a déploré le manque de discipline de certaines personnes qui ne respectent pas les consignes claires concernant les achats dans les supermarchés, boutiques et boulangerie et la mise en place du couvre-feu, et risquent ainsi la vie d'autrui. Dans ces circonstances, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de fermer ces commerces en vue de mieux protéger la population.

La police veillera à ce que cette nouvelle directive soit respectée. Ceux qui enfreignent ces mesures visant à prémunir contre une progression du coronavirus seront sanctionnés.

Le Premier ministre a également indiqué que depuis mercredi dernier, les patients atteints du Covid-19 sont passés sous chloroquine. Ce médicament contre le paludisme donne des résultats préliminaires encourageants comme traitement possible du nouveau coronavirus. M. Jugnauth a donné l'assurance que le pays dispose de chloroquines et de tests de dépistage en quantité suffisante, et que les autorités se tiennent au courant des informations les plus récentes sur la recherche scientifique liée au Covid-19.

« Nous sommes dans une situation très grave et à prendre au sérieux, » a fait ressortir le chef du gouvernement qui a souligné que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour la sécurité de tout un chacun. Il a demandé la collaboration des Mauriciens, affirmant que le gouvernement continuera à suive la situation de près et prendra les mesures qui s'imposent.