Seychelles et COVID-19 - 2 300 réservations d'une valeur de 3,8 millions de dollars annulées dans le pays

Une enquête de trois jours réalisée aux Seychelles montre qu'au moins 2367 réservations d'une valeur de 3,8 millions de dollars ont été annulées entre le 25 février et le 23 mars en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré le ministre des Finances.

Dans l'ensemble, le ministère des Finances prévoit une baisse de 64% des arrivées de touristes en 2020.

Les 72 établissements qui ont participé à l'enquête du Seychelles Tourism Board (STB) ont également enregistré 215 reports de réservation. Les établissements représentent 866 chambres au total et le taux d'occupation des chambres est de 19%.

"Depuis que les Seychelles ont fermé leurs frontières aux visiteurs européens, nous avons vu que l'arrivée des visiteurs a considérablement chuté, et nous nous attendons à ce que cela continue alors que d'autres pays ferment leurs frontières et que les compagnies aériennes réduisent ou suspendent leurs services", a déclaré Maurice Loustau-Lalanne, le ministre des finances, du commerce et de la planification économique.

Mardi, M. Loustau-Lalanne répondait à une question à préavis privé du chef de l'opposition, Wavel Ramkalawan à l'Assemblée nationale.

Pour le deuxième trimestre 2020, STB travaille sur un plan visant à encourager l'industrie touristique locale à offrir des opportunités de vacances aux Seychellois.

"Il est important de noter qu'à ce stade, ce plan ne sera pas mis en œuvre immédiatement car il existe des restrictions de santé publique sur la circulation des personnes, et selon la façon dont les choses se passent, cela pourrait devenir une autre source de revenus pour l'industrie du tourisme," il a dit.

Concernant l'impact général que la pandémie aura sur l'économie, M. Loustau-Lalanne a déclaré qu'en collaboration avec leurs partenaires, les Seychelles ont déjà commencé à travailler sur un plan économique révisé.

"Le pire des scénarios montre que la croissance économique en termes de produit intérieur brut (PIB) pour 2020 atteindra 10,8%, contre une croissance de 3,5% comme prévu pour le budget. Dans ce nouveau budget, nous nous attendons plutôt à un déficit qu'à un excédent de 2,5% du solde des primes qui était prévu pour le budget 2020 en octobre de l'année dernière ", a déclaré le ministre.

Il a ajouté que l'impact immédiat est bien sûr sur l'industrie du tourisme, qui est le premier pilier économique des Seychelles.

"Par rapport à une croissance de 5% prévue, nous prévoyons que la croissance dans ce secteur diminuera de 50%. Nous prévoyons une diminution de 64% du nombre de visiteurs", a-t-il poursuivi.

M. Loustau-Lalanne a souligné que les principaux secteurs touchés au sein de cette industrie sont les secteurs de l'hébergement et de la restauration, ayant un effet d'entraînement sur les secteurs des services administratifs et de soutien, du commerce de gros, de détail et des transports.

"Cependant, nous nous attendons à ce que d'autres secteurs aient des activités qui soutiennent la croissance économique. C'est principalement dans le secteur de l'information et des télécommunications, la santé, la pêche et l'agriculture. La croissance dans d'autres secteurs, en particulier dans la finance et les assurances, reste incertaine", a déclaré M. Loustau. Lalanne.

Pendant ce temps, M. Ramkalawan a de nouveau déclaré qu'une fermeture de deux semaines était nécessaire pour que le pays aide à lutter contre la propagation du COVID-19.

Il a déclaré qu'une fermeture permettrait au ministère de la Santé et à d'autres autorités d'évaluer correctement la situation et de garantir que des mesures telles que l'éloignement social deviennent plus efficaces.

Le leader des affaires gouvernementales, Charles De Commarmond, a félicité l'équipe travaillant sur le terrain pour lutter contre le virus aux Seychelles, soulignant qu '"il y a eu une stabilisation du nombre de cas qui montre que nous nous en sortons bien".

À l'heure actuelle, il y a sept cas confirmés de COVID-19 aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. Six sont stables, un dans un état critique mais stable. Un total de 129 personnes sont en quarantaine dans différents endroits - Persévérance, Maison de Football, hôtel Berjaya Beau Vallon Bay et à domicile.

M. Loustau-Lalanne a déclaré que finalement toutes les personnes en quarantaine seront transférées dans la baie de Berjaya Beau Vallon, "car il sera plus facile de gérer un seul lieu de quarantaine".