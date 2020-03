Algérie: La chambre de commerce et d'industrie de Blida appelle à des dons de produits pharmaceutiques et alimentaires

Blida — La chambre de commerce et d'industrie de Blida a lancé, mardi, un appel à des dons de produits pharmaceutiques et alimentaires, en guise de solidarité avec les hôpitaux et la population de la wilaya, a-t-on appris auprès de son président, Riad Amour.

Cet appel aux dons, lancé en coordination avec l'association caritative "Kafil El Yatime" et le Croissant rouge algérien (CRA), est "particulièrement destiné aux opérateurs économiques et bienfaiteurs de la wilaya, en vue de faire preuve de solidarité, en cette situation sanitaire exceptionnelle", a indiqué à l'APS M. Amour.

Assurant, en outre, que la wilaya de Blida a besoin de toutes les formes d'aides et de dons, inscrites au titre de cet élan de solidarité, en cette période de propagation du coronavirus, et de confinement total de la wilaya pour une dizaine de jours.

Sur un autre plan, M.Amour a salué l'ensemble des staffs médicaux, corps sécuritaires, agents de nettoyage, hommes de la presse, associations et commerçants assurant l'approvisionnement des citoyens en produits de base.

Il a, en outre, particulièrement insisté sur l'impératif pour les citoyens de rester chez eux, et de respecter les consignes d'hygiène et de sécurité, tout en évitant la diffusion de fausses rumeurs, et en répandant l'espoir en sein de la société.