Sénégal: Covid-19 - Un lot de denrées et de matériels hygiéniques au district sanitaire de Saly-Portudal

Saly-Portudal (Mbour) — Un important lot de denrées alimentaires et de produits d'hygiène d'une valeur de quatorze millions (14 millions FCFA) a été remis au district sanitaire de Saly-Portudal par la commune en guise d'appui aux daara, a constaté l'Aps.

Cet appui dont une partie est destinée au personnel médical est composé de quatre tonnes de riz, de plusieurs centaines de litres d'huile, de gants, de masques de protection, de gel hydro-alcoolique, de thermo-flashs, de matériel de lavage de mains, de savon, de l'eau de javel etc.

A travers ce geste, souligne le maire Ousmane Gueye, les autorités municipales ont voulu apporter leur soutien à ces lieux d'apprentissage qui abritent beaucoup d'enfants et qui, à cause des risques de propagation du coronavirus, sont exposés."Nous estimons qu'avec la contamination rapide du Covid-19, si nous voulons plus d'efficacité dans la lutte, il faut confiner les talibés (élèves coraniques) dans les daara, en évitant qu'ils ne soient pas dans les rues à mendier", a soutenu l'élu local.

Ousmane Guèye a profité de la cérémonie de remise de ce don, qui s'est tenue dans la plus grande sobriété pour éviter les rassemblements, pour demander aux populations de se conformer aux recommandations des services compétents et de respecter les mesures édictées."Le président de la République n'a pas décrété l'état d'urgence de gaieté de cœur, parce que si cela ne dépendait que de sa seule volonté, on en serait pas à cette situation de couvre-feu", a encore estimé M. Guèye.

Le médecin-chef du district sanitaire de Mbour, Dr Fatma Fall a salué cette "contribution assez conséquente" et "très importante" dans le cadre de la lutte contre le Covid-19"A chaque fois que le service de santé a des besoins, le maire et le Conseil municipal de Saly-Portudal n'attendent pas qu'on les sollicite. Ils viennent spontanément nous appuyer", a signalé Dr Fall.'Cet appui d'aujourd'hui nous permettra de nous protéger et de travailler dans d'excellentes conditions", a-t-elle indiqué ajoutant qu'une réunion de sécurité a été tenue et tous les participants avaient t demandé le confinement des talibés.