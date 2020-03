Maroc: Contribution de l'OCP à l'enseignement à distance à Youssoufia

Les équipements et matériels de l'école "YouCode" mis à la disposition de la Direction provinciale de l'éducation nationale

Le Groupe OCP "Site Gantour" à Youssoufia apporte une contribution significative à l'opération d'enseignement à distance et aux efforts déployés pour garantir la continuité pédagogique, conformément aux mesures adoptées par le ministère de l'Education nationale dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Ainsi, l'OCP a mis les équipements et matériels de son école de formation aux métiers du numérique "YouCode" à la disposition de la Direction provinciale de l'éducation nationale à Youssoufia, afin d'assurer le succès de l'opération de production des cours à distance et, partant, de garantir la continuité pédagogique.

Dans ce sens, les cadres pédagogiques des différents cycles d'enseignement à Youssoufia ont entamé l'enregistrement des contenus numériques, en utilisant la technique vidéo, au profit des élèves du tronc commun (filière des lettres et sciences humaines) et de la première année du baccalauréat (branche des lettres et des sciences humaines et celle des sciences économiques et de gestion).

Cette opération se poursuit avec l'enregistrement de capsules portant sur les différentes matières et qui seront diffusées sur les plateformes officielles, à savoir le portail électronique "Telmid TICE" et la chaîne de télévision "Arrabia".

A cette occasion, le chef du service des affaires pédagogiques et de la planification scolaire à la Direction provinciale de l'éducation nationale, Boumehdi Baladi, a expliqué que cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'OCP et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi, portant sur la production de contenus numériques sous forme de cours et de vidéos à diffuser via le portail électronique "Telmid TICE" et la chaîne de télévision "Arrabia".

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la Direction provinciale de l'éducation nationale a mobilisé, à cet effet, une équipe composée d'un staff pédagogique et technique, avec le soutien de cadres pédagogiques de l'école "YouCode", en vue d'assurer la continuité pédagogique et la préparation d'un maximum de cours à distance au profit des élèves dans cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume.

De son côté, Mehdi Sekkaki, enseignant en cycle primaire et membre de l'équipe du programme "Génie", a relevé que cette opération prévoit, dans une première phase, la réalisation de vidéos et leur renvoi au ministère de tutelle afin de les diffuser sur les plateformes officielles dédiées à l'enseignement à distance. Et d'ajouter, dans une déclaration similaire, que les cadres pédagogiques et techniques sont mobilisés afin de veiller à la réussite de cette mission, en oeuvrant à produire des ressources numériques avec la qualité requise.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'OCP-Site Gantour pour l'accompagnement des mesures préventives et des consignes décrétées par les pouvoirs publics afin d'enrayer la propagation de la pandémie du Covid-19.