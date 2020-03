Maroc: Un nouveau service permet aux enseignants de communiquer avec leurs élèves

Massar est en constant renforcement

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, lundi, un service participatif, intégré à la plateforme Massar, permettant aux enseignants de communiquer directement avec leurs élèves et d'organiser des cours à distance via des classes virtuelles.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir lancé sur le système Taalim.ma un service participatif intégré au système Massar qui offre des fonctionnalités importantes favorisant la communication directe des enseignants avec leurs élèves, l'organisation des cours à distance via des classes virtuelles, l'implication de ceux-ci dans l'opération d'apprentissage par le biais d'exposés, des textes numérisés ou encore les techniques audio-vidéo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de mesures visant à garantir la continuité pédagogique et à diversifier les alternatives possibles afin d'assurer la réussite scolaire en encourageant les élèves à poursuivre leurs études à distance tout en ayant la possibilité de contact direct entre le corps enseignant et les apprenants.

Dans un premier temps, le nouveau service sera accessible aux enseignants et aux élèves de l'enseignement collégial et secondaire avant d'être généralisé au cycle primaire dans les prochains jours.

Pour les enseignants n'ayant pas accédé auparavant au système Taalim.ma, les directeurs des établissements scolaires seront chargés de leur attribuer un compte d'accès et de mettre en place des classes virtuelles via la plateforme Massar conformément à la structure pédagogique de l'établissement. Les enseignants pourront alors y accéder via le lien www.taalim.ma en saisissant leur identifiant prenom.nom@taalim.ma et leur mot de passe.

Quant aux élèves, l'accès se fait via le lien (www.taalim.ma) en saisissant leur identifiant CodeMassar@taalim.ma et leur mot de passe. Dans le cas où l'élève ne dispose pas d'un mot de passe, il peut accéder au service électronique https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve, disponible dans l'espace "Moutamadris".

Le ministère a assuré qu'il continuera à communiquer avec les cadres pédagogiques, les élèves et leurs parents afin de les tenir informés de tous les développements liés au processus d'enseignement à distance, et appelle l'ensemble des parties prenantes "à se mobiliser davantage pour faire aboutir cet important chantier pédagogique".