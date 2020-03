Cote d'Ivoire: E-Santé/Prévention du coronavirus - Une application pour le traçage des personnes à risques

L'appel du Président de la République pour la mobilisation de tous contre la pandémie du coronavirus commence à produire ses fruits au sein de la population. Un cabinet ivoirien de développement de solutions informatiques qui a mis en place une application dénommée Mediclick, vient de l'adapter à la pandémie du coronavirus.

La présentation officielle a été faite, hier, à Azalaï hôtel de Marcory. Le promoteur, Nestor Gnahoui, directeur du Cabinet GN Conseil, explique que Mediclick, agréé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que l'Agence pour la régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire (Artci) et l'Ordre des médecins, permet de faire un traçage des personnes présentant des risques d'infection, de dresser une cartographie des données.

Au-delà, l'application, selon l'initiateur, à l'avantage d'identifier les zones à risques, de mieux gérer les confinements, mais surtout d'intervenir sur les sites avec les spécialistes en santé. En termes de prévention, Mediclick donne des informations sur l'actualité du coronavirus et dispose d'une rubrique test. Pour l'exploitation des données personnelles, l'initiateur affirme avoir pris des garanties avec l'Artci. « Nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé et nous avons l'autorisation de l'Artci dans l'exploitation des données à caractère personnel », a indiqué Nestor Gnahoui. Dans la dynamique d'une amélioration continue de la prise en charge de la pandémie, le promoteur précise que les fonctionnalités de cette application peuvent être configurées en fonction de l'évolution de la pandémie et des attentes du ministère de la Santé.

Mieux, un tableau de bord est mis à la disposition des autorités sanitaires afin de visualiser les indicateurs clés dans le fonctionnement de Mediclick. Espérons qu'avec l'appel du Président de la République et la mobilisation effective des filles et fils de Côte d'Ivoire, il y a peu de chances que le coronavirus s'étende sur les bords de la lagune Ebrié et même à l'intérieur du pays.