Cote d'Ivoire: Bingerville - Le conseil municipal instaure deux corridors sanitaires pour renforcer sa lutte contre le Covid-19

Le Conseil municipal de Bingerville a décidé de renforcer les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sur son territoire. Ainsi, après une réunion d'urgence tenue le lundi 23 mars 2020, avant l'adresse du Chef de l'Etat, de nouvelles mesures ont été prises. Notamment, le fonctionnement des marchés, l'activité des transports publics de personnes, la circulation dans les grandes surfaces et d'une manière générale l'attroupement dans tous les espaces et établissements recevant du public et la mise en place deux corridors sanitaires.

A en croire le communiqué du Conseil dont fratmat.info a eu copie, le député-maire, Issouf Doumbia, son conseil ainsi que des responsables de l'administration publique, les forces de sécurité et de défense et des responsables des différents secteurs d'activités ont convenu, entre autres, de fermer les marchés à 16h tous les jours. Que toute personne qui fréquente un marché ou tout espace public arbore un masque ou un cache-nez et porte des gants pour assurer le service de vente.

Aussi les maroquineries, accessoire de téléphone, maquis, bars et restaurants, débits de boissons et assimilés restent fermés pour une durée de 15 jours renouvelables. Les conducteurs des véhicules affectés au transport public sont astreints à une obligation de réduction de personnes à transporter. Trois (3) passagers pour les véhicules de 5 places qui doivent arborer chacun un manque et dix (10) pour les minicars (Gbaka). Tout conducteur de véhicules affecté au transport public et son apprenti doivent arborer chacun un masque ou un cache-nez.

Pour les cérémonies, toute levée du corps est limitée à 10 personnes. Les veillées funéraires strictement interdites. Les inhumations se feront dans la stricte intimité familiale. Les fêtes de génération dans les villages sont suspendues. Toute célébration de mariage est désormais limitée à quatre personnes.Il est instauré deux corridors sanitaires situés respectivement l'un à Feh Kessé et le second au carrefour du centre de santé d'Adjamé-Bingerville. Un comité local de crise sanitaire présidé par le maire est mis en place.