Ile Maurice: Covid-19 - Des enfants syriens nous envoient un message d'amour et d'espoir

Un message qui va droit au cœur. Qui est porteur d'espoir. «Love and duas to our brothers and sisters from Mauritius... » C'est le message que nous envoient des enfants syriens, qui nous demandent de tenir bon face au Covid-19. Allez Maurice, on tient bon, pour eux, pour nous, pour nos familles, pour ceux qu'on aime, pour le pays !

De 28 à 36 cas de Covid-19 ont été détectés à Maurice, depuis mercredi 18 mars. Deux sont décédés. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avait mis le pays sous confinement à partir de vendredi 20 mars, 6 heures du matin. Pour finalement annoncer un couvre-feu, à compter de lundi 23 mars, 20 heures, jusqu'au jeudi 2 avril, 20 heures. Comment se protéger ? Comment la situation évolue-t-elle à travers le pays ? Comment réagissent les Mauriciens ? Quid des étrangers bloqués ailleurs ? A suivre notre dossier sur lexpress.mu