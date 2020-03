Sénégal: Pour atténuer l'impact du Coronavirus sur l'économie - « La Force-Covid-19 sera dotée de 1000 milliards »

Dans son message à la nation hier soir, le président Macky Sall a annoncé 1000 milliards de francs Cfa pour atténuer les effets négatifs du coronavirus sur l'économie sénégalaise.

« Je suis également soucieux des effets de la crise sur l'économie nationale. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, FORCE-COVID-19, qui sera doté de 1000 milliards de FCFA », a cajolé le chef de l'Etat sénégalais qui s'est exprimé hier dans la soirée.

Dans un contexte particulièrement marqué par la prolifération des cas testés positifs au covid-19, le président Sall a égrené un certain nombre de mesures notamment l'Etat et un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures.

« Conformément à l'article 77 de la Constitution, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre, pour une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux impératifs d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19 », a-t-il confié.

Il a également fait savoir qu'il tient, en particulier, à l'approvisionnement régulier du pays en produits médicaux et pharmaceutiques. Il en est de même pour les denrées de première nécessité. « Le gouvernement mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse indue des prix », a asséné le chef suprême des armées.

« Ce Fonds sera alimenté par l'Etat et toutes les bonnes volontés », a-t-il précisé avant de « lancer un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien à la FORCE-COVID-19 ».