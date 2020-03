Afrique de l'Ouest: Contre la propagation du Covid-19 - L'Agence Umoa-titres valide le télétravail

A travers un communiqué de presse, l'Agence Umoa-Titres dit entendre prendre des dispositions afin de participer à l'atténuation de la chaine de transmission du virus (Covid-19) tout en assurant la continuité de son service.

A cet effet, « l'Agence a décidé de passer sur un mode de télétravail. Les horaires de travail restent inchangés. Les réunions et échanges se dérouleront via les canaux digitaux (mail, visioconférence) et par téléphone », précise le document.

La structure pilotée par Adrien Diouf ajoute dans la foulée que les déplacements professionnels sont réduits au strict minimum avant de souligner que ce mode de fonctionnement certes exceptionnel, ne remet pas en cause la recherche de productivité optimale de « notre » institution. Car, explique M. Diouf, il participe du respect strict des consignes sanitaires vulgarisées par les autorités compétentes.

L'Agence Umoa-titres, dit-il, prend donc les mesures de précaution afin de garantir la continuité de ses activités en toute sécurité. A ce titre, elle poursuivra, selon le communiqué, la mise en œuvre du calendrier des émissions de titres publics des Etats membres de l'Uemoa actuellement en vigueur aussi longtemps que les conditions de marché et celles sanitaires le permettront.

Adrien Diouf et Cie invitent enfin leurs partenaires et tous les acteurs du Marché des Titres Publics de la zone Uemoa, à respecter les mesures barrières de lutte contre la propagation du virus et souhaite un bon courage à tous.