Maroc: Marrakech se met en mode confinement

Réputée pour l'effervescence et la haute fréquentation de ses boulevards et ses places publiques, de jour comme de nuit, la ville de Marrakech semble se mettre pas à pas aux rythmes de l'état d'urgence sanitaire, décrété vendredi à 18h à l'échelle nationale, comme mesure proactive pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Première place touristique nationale et destination mondiale très prisée, la cité ocre s'est vidée progressivement des dizaines de milliers de visiteurs marocains et étrangers. Dès le déclenchement de la crise induite par le coronavirus et le lancement des campagnes de sensibilisation par les autorités compétentes, ses artères, espaces verts, lieux publics sont devenus quasi-déserts.

Une scène, certes, "inhabituelle" et "étrange" pour une ville où les visiteurs s'imprègnent vite de son ambiance de convivialité et de fraternité.

Pour certains Marrakchis, parmi les irréductibles des balades et rassemblements, cette image d'une ville presque fantôme est difficile à digérer. C'est tout un mode de vie qui va changer avec, en attendant que le Royaume puisse, comme il a l'habitude de le faire à chaque fois, surmonter cette difficulté, avec sérénité et implication effective des différentes composantes de la société.

Dans les quartiers les plus huppés de la cité ocre, à l'image de "Guelliz", "Targa", "Assif", "Issil", "Al Fadel", "Al Izdihar", "Al Badii", et "Amerchich", entre autres, comme dans la zone touristique de l'Agdal, de l'Hivernage, ou encore dans la mythique place de Jemâa El Fna, les consignes et les mesures décrétées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont observées à la lettre, a-t-on constaté sur place.

Dans d'autres quartiers connus pour leur grande affluence, à l'instar de Sidi Youssef Ben Ali, Daoudiate, Al Massira comme au cœur de l'ancienne médina, les habitants semblent avoir mis du temps avant de se résigner à rester chez eux et limiter les sorties aux besoins d'approvisionnement alimentaire ou autre nécessité.

C'est dans ce sens, que des patrouilles mixtes (police, forces auxiliaires, agents d'autorité....) ont entamé leur déploiement dès l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, avec dévouement et sens élevé de responsabilité, en tentant de sensibiliser les retardataires sur les dangers de cette pandémie mondiale et les invitant à rentrer chez eux.

Un signe de solidarité effective où la vigilance et la mobilisation sont les seuls mots d'ordre, alors que plusieurs acteurs de la société civile se sont joints à cet effort entrepris depuis des semaines, à travers une série de campagnes de sensibilisation et d'information des citoyens sur le Covid-19 et ses dangers.

Cette mobilisation infaillible des autorités publiques via des patrouilles mixtes pour imposer le respect scrupuleux de l'état d'urgence sanitaire s'est traduite au niveau des différentes provinces relevant de la région Marrakech-Safi par des opérations coordonnées d'encadrement et de contrôle de la circulation au niveau des principaux axes des villes et localités, des places publiques et des quartiers, conformément aux consignes et mesures exigées par les autorités compétentes.

Dans la même lignée, les efforts se poursuivent à travers la distribution des documents officiels autorisant la circulation exceptionnelle que les citoyens seront appelés à présenter aux représentants des services chargés du contrôle, chaque fois que cela est nécessaire.

Et puisque l'état d'urgence sanitaire ne signifie nullement un arrêt de l'activité économique, les services de la Division des affaires économiques et de la coordination à la wilaya de la région Marrakech-Safi ne cessent de multiplier les campagnes de contrôle des prix et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires, tout en intensifiant leurs efforts de lutte contre le monopole des produits de base.

Dans ce sens, le wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, a donné des instructions fermes aux gouverneurs des provinces et aux agents d'autorité au niveau de la ville de Marrakech, en vue de renforcer le contrôle pour faire face à toute éventuelle spéculation sur le marché local, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Ainsi, il a été procédé à la mise en place de trois commissions spécialisées au niveau de la préfecture de Marrakech avec pour mission de veiller, au quotidien, à assurer le suivi de l'état d'approvisionnement des marchés en produits alimentaires et à identifier toute pénurie ou dysfonctionnement au niveau des circuits de distribution.

Mieux encore, il a été décidé de limiter les heures de travail des commerces de produits alimentaires (épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries....) (de 06h à 18h).

La mobilisation en cette circonstance exceptionnelle se fait aussi via une série de campagnes de désinfection et de stérilisation des espaces publics, des moyens de transport public (bus et taxis), comme ce fût le cas samedi 21 mars courant, avec le lancement par le Bureau communal d'hygiène (BCH) en coordination avec les sociétés d'hygiène liées par un contrat avec le Conseil communal et des bénévoles, d'une vaste campagne de désinfection et de stérilisation.

Cette action, qui s'insère dans le cadre d'une batterie de mesures préventives visant à faire face à la pandémie du Covid-19, adoptées suite à une série de réunions de travail présidées par le wali de la région Marrakech-Safi, a pris le départ du boulevard Hassan II vers la place du 16 novembre en attendant de s'étendre à l'ensemble des artères de la cité ocre.

Dans la foulée, la wilaya de la région Marrakech-Safi avait appelé les habitants de la région à interagir positivement avec les mesures et directives de précaution visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des citoyens et de leurs familles face à la menace de la propagation du coronavirus.

Toutefois, si d'un point de vue organisationnel et de prévention, toutes les mesures nécessaires et indispensables ont été prises par les autorités compétentes pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, l'implication des citoyens s'impose plus que jamais à travers le respect scrupuleux des consignes et directives de sécurité sanitaire.

Certes, le coronavirus a semé la panique dans les rangs des citoyens et est en train de changer leur mode de vie, mais la complexité de la circonstance requiert de tous davantage de mobilisation et de solidarité, à travers des gestes citoyens et le respect strict des consignes et directives prises, afin de permettre au Royaume de sortir de cette crise mondiale dans les plus brefs délais.