Sénégal: Tribunal de Dakar- De nouveau suspendues, les audiences de flagrants délits reprennent le 7 avril

Reprises mardi dernier après une journée de suspension, les audiences des flagrants délits ont été suspendues à nouveau, hier, au Palais de justice Lat Dior de Dakar. Elles doivent reprendre le 7 avril prochain.

La contamination au coronavirus qui a atteint le stade communautaire, le samedi dernier, a conduit à cette mesure. D'après nos sources, c'est suite à une concertation entre le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, le président du Tribunal de grande instance de Dakar, Malick Lamotte, et le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Pape Laïty Ndiaye, que la décision a été prise.

Suite à la décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice portant suspension des audiences dans l'ensemble des Cours et Tribunaux du Sénégal, les autorités du Tribunal de Dakar s'étaient réunies avec le barreau pour tenir des « audiences allégées ». Une manière d'éviter les longues détentions pour ceux qui doivent être jugés en flagrants délits et de rajouter à la surpopulation carcérale. A cet effet, les procès de flagrants délits qui se tiennent à la salle 1, avaient été délocalisés à la salle 4, beaucoup plus spacieuse et aérée. Une sorte de huis clos puisque le public n'y avait pas accès. D'ailleurs, le barreau a même offert des gels hydro-alcooliques et des masques aux acteurs judiciaires et à la prison de Rebeuss pour mettre les bénéficiaires à l'abri d'une contamination.

Mais, la propagation du virus s'est imposée à cette volonté. «Puisque la transmission est devenue communautaire, nous devons nous conformer à la réalité en protégeant les acteurs de la justice et les justiciables aussi », a confié une autorité judiciaire. A l'en croire, une décision sera prise au plus tard demain, mercredi, et ce sera certainement sur les mesures à prendre pour les éventuelles demandes de liberté provisoire. « Après évaluation, ces jours-ci seront décisifs pour les nouvelles mesures à prendre. Tout notre souci est de préserver la liberté et la santé des détenus », a confié notre source.