Tunisie: La Maison de L'image met en ligne ses projets gratuitement - De l'art en temps de confinement

Au programme, des expositions, des projections, de la musique et autres tables rondes offertes accessibles où l'on soit.

Encore une initiative tunisienne pour bien nous accompagner en cette période de confinement en ramenant l'art à nos portes. Cette fois, il s'agit de celle de La Maison de L'image qui, sous le slogan «Stay safe at home, we are bringing the art to you !», lance son site dans le but de continuer à offrir aux artistes un espace d'expression et soutenir, ainsi, les mesures de prévention liées à la propagation du virus Corona (Covid-19).

La programmation artistique de ce centre culturel, dédié principalement à l'image (exposition et formation), est diffusée sur son site web : http://www.maisonimage.tn.

Avec le concours de spécialistes, une version bêta du nouveau site a été mise en ligne, le jeudi 19 mars, qui permet de tester le nouveau site d'ici son lancement officiel à la fin du mois d'avril. Les internautes sont appelés à contribuer à cela en explorant le nouveau site, à le tester et à faire parvenir leurs commentaires.

L'équipe de La Maison de l'Image annonce au programme des expositions, des projections, de la musique et autres tables rondes offertes gratuitement où que l'on soit. Nous pourrons ainsi découvrir le cycle d'expositions «Nouveaux Regards» qui regroupera des expositions personnelles ou collectives d'artistes tunisiens et étrangers. Une sélection de courts et moyens métrages seront accessibles en streaming les jeudis et vendredis en deux sessions de projection à 19h00 et à 20h30.

A la place des concerts de musique, planifiés habituellement chaque troisième jeudi du mois, l'on aura droit à la diffusion mensuelle d'une playlist de 12 artistes tunisiens et étrangers, un voyage mêlant la musique acoustique, hip-hop et électronique, promettent les organisateurs.

Au menu, également, une série de tables rondes enregistrées à la Maison de l'Image qui réunissent des passionnés, des amateurs et des professionnels de divers univers : photographie, cinéma, illustration, environnement, tourisme et design. Bon confinement !