Maroc: L'ITFC consacrée "meilleur financier islamique" lors des TFG Trade Awards 2020

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a été nommée "meilleur financier islamique" par la plateforme de financement du commerce, Trade Finance Global, en coopération avec la BAFT.

Le travail international réalisé par les banques, les institutions financières et les fournisseurs de technologies pour faciliter le commerce n'a jamais été aussi important, en particulier à l'ère de la numérisation rapide, des chaînes d'approvisionnement interconnectées et de la concurrence accrue.

Les gagnants ont été sélectionnés par un comité directeur indépendant composé d'experts de la profession venus du monde entier.

M. Hani Salem Sonbol, Directeur General de ITFC a déclaré "L'ITFC est fière d'avoir été reconnue comme le meilleur financier islamique. Cette prestigieuse distinction témoigne de l'efficacité de l'approche stratégique de la société pour faire progresser le commerce et améliorer les conditions de vie dans tous les pays membres de l'OCI. Cette reconnaissance souligne également la pertinence et la viabilité de la combinaison unique de solutions de financement du commerce et de développement du commerce de lTFC, conçues pour soutenir les secteurs stratégiques des pays membres, leur permettant ainsi d'améliorer leur capacité commerciale".

Les objectifs globaux de l'ITFC sont directement alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations unies visant à créer une plus grande prospérité inclusive dans le monde en développement. Un élément clé de l'orientation stratégique de ITFC est de travailler avec des partenaires qui ont un intérêt direct et à long terme dans le développement socio-économique des pays membres. Cette approche permet à ITFC de développer des solutions commerciales intégrées de financement et de développement du commerce pour contribuer à la réduction des challenges lié au commerce, offrir un meilleur accès au financement et de nouvelles opportunités commerciales.

Mark Abrams, directeur de Trade Finance Global et membre du comité de direction des prix a déclaré : "Un des principaux objectifs de TFG est d'aider les entreprises à accéder à l'information et à l'éducation en matière de financement du commerce. Il est important de mettre en avant ceux qui sont à la pointe du financement du commerce et des créances, que ce soit du point de vue des financiers, des assureurs, de la logistique, des cabinets d'avocats ou des techniques commerciales".

"Une innovation continue est nécessaire au sein de l'industrie du commerce, pour soutenir les entreprises du monde entier, alors qu'elles naviguent dans le paysage changeant du financement du commerce en ces temps incertains. Nous sommes ravis de coopérer avec BAFT sur cette initiative".

"À une époque où les entreprises sont confrontées à des défis importants dans le cadre du commerce transfrontalier, il est essentiel que les banques soient en mesure de faire preuve de leadership en fournissant des financements et des solutions innovantes qui évoluent avec les besoins changeants de leurs clients", a déclaré Tod Burwell, PDG de la BAFT. "Nous félicitons les organisations reconnues pour leur leadership et félicitons TFG pour avoir mis en valeur ces institutions". En 2019, ITFC a approuvé un financement de 2,1 milliards de dollars US en faveur des pays membres les moins avancés, ce qui représente 36 % de son portefeuille total. Sur ce montant, 565 millions de dollars US ont été consacrés au secteur de l'alimentation et de l'agriculture, y comprenant le financement des pré-exportations dans les principales chaînes de valeur, telles que le coton et les arachides, et l'importation de produits de base essentiels à la sécurité alimentaire des pays membres. Le financement de ITFC a permis de fournir des revenus et de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance de plus de 480 000 agriculteurs.

Un financement d'environ 4,5 milliards de dollars a été accordé pour soutenir un approvisionnement durable en intrants énergétiques dans les pays membres, ce qui a permis à quelque 13 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité. De plus, en 2019, la ITFC a renforcé son soutien au secteur privé en canalisant 821 millions de dollars de financement aux PME par l'intermédiaire de 16 banques partenaires.