Afrique: Idrissa Gueye - L'Africain le mieux payé en Ligue 1

L'international sénégalais du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye est l'africain le mieux payé du championnat français.

On connaît le classement des dix joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Et sans surprise, on retrouve une écrasante majorité de Parisiens dans ce top 10. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont, de loin, les mieux rémunérés, Neymar et Mbappé en tête. Côté africain, le burkinabè Bertrand Traoré a été détrôné par le sénégalais Idrissa Gueye. Le milieu de terrain occupe la 17e place de ce classement. Gueye perçoit 6 millions d'euros par an entre primes et salaire.

Idrissa Gueye figure, avec l'Algérien Islam Slimani (quatrième salaire à Monaco) et le Burkinabé Bertrand Traoré (troisième salaire à Lyon), dans le top 30 des footballeurs les mieux rémunérés de France, avec des salaires mensuels respectifs de 380 000 euros et 350 000 euros.