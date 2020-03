Maroc: Hachim Mastour - Que devient le prodige marocain à présent ?

Depuis son enfance, Hachim Mastour rêvait de devenir le plus grand joueur de football au monde. Rapidement présenté comme un crack, le Marocain était destiné à un grand avenir de l'avis de tous les observateurs. Mais l'ancien joueur de l'AC Milan n'a pas réussi à placer les espoirs placés en lui.

Dès le début de sa carrière de footballeur, Mastour était considéré comme un prodige. Surnommé « le jeune Cristiano Ronaldo », en raison de sa rapidité, de sa capacité à changer de rythme, de ses aptitudes supérieures au dribble et de son aptitude à bien tirer des pieds, il n'a pas répondu aux attentes de ses fans.

Après avoir été courtisé par des clubs prestigieux tels que la Juventus, l'Inter Milan et le Real Madrid, il a finalement accepté une offre de l'AC Milan en 2012, mais n'a pas survécu aux feux des projecteurs. Pour lui, la déchéance a débuté en 2015. Prêté à Malaga afin d'avoir du temps de jeu et enfin exploiter ses qualités au plus haut niveau, Hachim Mastour n'avait finalement joué qu'une seule rencontre. Après cet échec, les Rossoneri l'ont prêté en 2016-17 au PEC Zwolle. Là-bas, Mastour a joué 6 rencontres, dont 5 en Eredivisie. Trop peu pour un jeune élément qui ne demandait qu'à enchaîner. De retour à la case départ en Lombardie, il n'a joué que trois rencontres avec une équipe de jeunes du club avant d'arriver à la fin de son contrat en juin 2018.

Un nouvel échec pour Hachim Mastour?

Le reste de l'histoire est connue, le Marocain s'enterre dans de petits clubs et n'arrive plus à briller. Sa dernière expérience dans le championnat grec peut en témoigner. Après avoir été victime d'une blessure, Hicham Mastour est rapidement retourné en Italie, sans en informer son club, le PAS Lamia. Son retour en Italie ne semble pas porter ses fruits. Arrivé en octobre dernier en Série C où il a signé avec la Reggina, le jeune Lion de l'Atlas, pourtant promu à un bel avenir, connaît déjà la désillusion. Tout semble se liguer contre le jeune prodige du football marocain chez qui pourtant, nombre d'observateurs avertis avaient décelé du talent à revendre et un avenir prometteur dans le football.

Au total, Hicham Mastour n'est apparu qu'à une seule reprise sur 22 rencontres possibles. Pour le moment, cela ressemble à un nouvel échec pour le footballeur qu'on a vu faire preuve de dextérité avec brio lors du Stay At Home Challenge il y a quelques jours... Un vrai talent brut qui n'a pas réussi à transposer cela au plus haut niveau.