Congo-Kinshasa: Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba - Mort confirmée !

Le Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Député national, membre de l'UDPS et longtemps Conseiller politique d'Etienne Tshisekedi et l'un des avocats les plus connus du Barreau de Kinshasa est décédé ce mardi 24 mars à la clinique Ngaliema où il était interné. Son confrère et Bâtonnier Matadi Wamba, joint par d'autres sources interposées, a confirmé que son décès serait dû à quelques complications liées notamment, au coronavirus.

A l'UDPS, on salue la mémoire d'un haut cadre qui, très tôt, avait pris fait et cause pour la lutte pour un Etat de droit dans l'ombre des 13 parlementaires auteurs de la fameuse lettre de 52 pages au dictateur Mobutu au début des années 80.

Bravant toute peur, il avait défendu ces derniers devant les tribunaux inféodés au parti unique du Mouvement populaire de la Révolution (MPR), avant d'évoluer durant de longues années à l'ombre d'Etienne Tshisekedi.

Après des études en Belgique, il avait notamment, œuvré comme expert pour le compte de plusieurs structures dont le Haut-Commissariat des nations unies aux droits de l'homme.

Ancien député, il était également cadre de l'UDPS."C'est une grande perte pour l'UDPS et toute la Nation", a réagi le Secrétaire Général Augustin Kabuya. "Nous nous préparons à lui réserver des funérailles dignes dans la limite des mesures de prévention au coronavirus décrétées par le gouvernement".

Matadi Wamba, dans un témoignage rendu à chaud, hier mardi aux premières heures du matin, présente Me Mukendi comme son "jumeau ".

« Oh ! Le témoignage est long. Et venant de moi, il était spécial. Parce que figurez-vous, le bâtonnier Mulumba et moi avions prêté serment d'avocats le même jour, tous les deux à la Cour d'appel de Kinshasa à Léopoldville, le 16 février 1971. Nous avons fait la profession d'avocat ensemble jusqu'à ce moment où il vient de décéder comme membre du Conseil national de l'Ordre que je préside moi. D'ailleurs au Barreau, on nous appelle jumeaux parce que nous avons parcouru le chemin ensemble dans le Barreau où nous sommes entrés comme je vous l'ai dit, le même jour ».

