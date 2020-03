Congo-Kinshasa: Lutte contre le Covid-19 - La Fondation DNT offre un lot de produits détergents

La Première dame de la République Démocratique du Congo et Présidente de la Fondation qui porte son nom, Denise NyakeruTshisekedi, s'est engagée résolument dans la lutte contre le coronavirus.

Consciente de la gravité de l'épidémie du Covid-19 et dans un élan de solidarité, elle a, à travers sa fondation, offert lundi 23 mars 2020, un lot important de solutions hydroalcoolique, savons liquides, savons, masques et d'autres intrants importants dans la riposte contre cette pandémie à plusieurs hôpitaux de la capitale, marchés et société de transport Transco.

Ces équipements ont été réceptionnés des mains des partenaires de la Fondation et, le coordonnateur de la FDNT, Joël Makubikua, à son tour, les a remis respectivement aux responsables de l'hôpital de Référence de Kinshasa ex "Maman Yemo", le Centre Hospitalier de Kingasani, des Cliniques Universitaires, de l'Hôpital Général de Référence de Selembao ex "Sanatorium" et de la Maternité de Masina. La société de Transport du Congo (TRANSCO) a aussi bénéficié de ce don de la Fondation Denise NyakeruTshisekedi.

«Ce don n'est qu'un premier geste d'une longue liste : ce n'est pas tout. Nous recevrons d'autres matériels de nos partenaires et vous contacterons. Ensemble, partout où nous nous retrouvons, faisons de notre possible pour venir à bout de cette pandémie mondiale », a souligné Monsieur Joël Makubikua, coordinateur de la FDNT. Quant au marché central, marché de la Liberté de Masina et le marché de Matadi Kibala à Mont Ngafula, les kits ont été remis à leurs administrateurs. L'administratrice du marché de la Liberté Madame Fatouma a indiqué que : « Ce sont de pareils gestes citoyens que nous attendons de tous. Il faudrait également renforcer la sensibilisation ».

Visiblement, cet acte de citoyenneté posée par la fondation Denise NyakeruTshisekedi vient de répondre aux besoins d'approvisionnement en produits pour les formations médicales et autres de la capitale. A cette occasion, la FDNT a invité la population à une prise de conscience du danger que représente cette maladie et à respecter les directives des autorités sanitaires pour une bonne prévention contre l'épidémie. L'heure est au respect strict des mesures prises par le garant de la nation, le Président Félix Antoine Tshisekedi. Dans une mégapole comme Kinshasa, se protéger et protéger les autres est de mise, a martelé la présidente de la FDNT.