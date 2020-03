Madagascar: Journée mondiale de l'eau - Promotion de l'hygiène au CEG Antanetibe-Mahazaza

La Journée mondiale de l'eau a été célébrée le vendredi 20 mars 2020 au CEG Antanetibe-Mahazaza. Il s'agit d'une initiative commune de plusieurs organisations, à savoir l'ONG Madagascar HILFE ; la fondation MERIEUX ; la fondation TELMA ; l'ONG Un enfant par la main ; Tsena OW ; et Green N Kool ; en collaboration avec la commune d'Antanetibe Mahazaza.

Pendant cette célébration, les élèves mais aussi les parents et les enseignants de ce collège ont pu bénéficier d'actions de sensibilisation sur l'hygiène, notamment le lavage des mains avec du savon. Concernant la menstruation des jeunes filles de plus de 13 ans, les équipes de Green N Kool et de Tsena OW ont montré aux collégiennes du village comment se servir d'une serviette hygiénique lavable. En plus de tout cela, divers jeux tels un radio-crochet, un quiz et des spectacles de marionnettes ont été programmés et ont fait le bonheur des enfants durant cette journée mondiale de l'eau.

Au sujet du COVID-19 ; les autorités sanitaires au niveau du CSB II d'Antanetibe et de CARMMA ont profité de cette occasion pour apprendre aux habitants de la commune les bons gestes pour se protéger de ce nouveau coronavirus. Ceci étant particulièrement important en raison du peu d'informations dont disposent les personnes résidant en zone rurale. Et avant de quitter les lieux, chaque élève du CEG a reçu un savon.