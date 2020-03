Congo-Kinshasa: Coronavirus - Félix Tshisekedi décrète l'état d'urgence !

Il s'est exprimé pour la deuxième fois concernant la pandémie Covid-19 qui terrasse le monde entier. Cette fois-ci, dans sa deuxième communication, le Chef de l'Etat Congolais, Félix TshisekediTshilombo, face à ses responsabilités, a annoncé des mesures complémentaires à ceux qui ont été déjà prises lors du Conseil des Ministres Extraordinaire qu'il avait lui-même présidé en date du mardi 17 mars 2020, visant à arrêter la propagation de coronavirus.

Ces décisions relatives aux mesures à adopter face à la pandémie du Coronavirus lui semblent, à ce jour, pas suffisamment suivies par la population, alors que le pays vient de franchir le cap de 45 personnes déclarées contaminées avec 1 cas de guérison et 3 cas de décès dénombrés. Face à cela, il a ordonné le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de la pandémie et ce, avant de décréter finalement un Etat d'urgence sanitaire.

Parmi les mesures complémentaires qu'a annoncées le Chef de l'Etat hier, il y a l'interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les Provinces et des Provinces vers Kinshasa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique notamment, l'interdiction de tous les vols passagers dans les deux sens Kinshasa Provinces, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée ; l'interdiction de tous les mouvements migratoires, par les transports en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur.

Des barrières doivent être érigées par les Gouverneurs, et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du Coronavirus ; l'interdiction des tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les Provinces et vice-versa. Toutefois, seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront autorisés. Le père de la Nation a décidé la fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires, avions cargos avec fret. Il a, dans cemême ordre d'idées, lancé un appel vibrant à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes devant conduire à la mise en place d'un Fonds National de Solidarité ouverte à tous les potentiels bienfaiteurs en vue d'aider la population.