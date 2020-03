Congo-Kinshasa: Coronavirus - Robert Kidiaba sensibilise sa base en désinfectant les avenus du quartier Bel'Air à Lubumbashi

Le légendaire gardien de but congolais, Robert KidiabaMuteba a sensibilisé lundi sa base électorale de Lubumbashi contre le coronavirus, en désinfectant une dizaine des avenues de son quartier Bel'Air, dans la ville cuprifère. Robert Kidiaba a promis de poursuivre cette action bénévole dans les autres quartiers jusqu'à l'éradication totale de cet ennemi invisible de l'humanité.

La province du Haut-Katanga, en général, et la ville de Lubumbashi, en particulier, a été en panique dimanche soir après l'annonce de deux cas testés positif de covid-19 par le service médical du gouvernorat, avant d'être infirmé 24 heures plus tard par le Ministre de la Santé, le Dr EteniLongondo citant les résultats de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), depuis Kinshasa.

Ayant lui aussi appris l'information comme tout le monde, l'ancien patron du poteau des Léopards de la RDC, Robert Kidiaba, mettant alors sa casquette de député provincial élu aux élections de décembre 2018, a mobilisé son équipe lundi très tôt matin pour désinfecter le quartier Bel-Air, situé dans la commune de Kampemba, à Lubumbashi. Accompagnés de sa base, Robert Kidiaba a parcouru les avenues allant de l'arrêt de bus Bel Air Succès jusqu'à l'arrêt Bel Air camp préfabriqué. Agissant en bon père de famille, le gardien le plus titré de la RDC a promis d'étendre cette action dans les autres quartiers et communes de Lubumbashi. Résolument, Robert KidiabaMuteba est décidé de combattre covid-19 jusqu'à son dernier retranchement. A son passage avec l'équipe de désinfection, l'élu de Lubumbashi n'a fait que rappeler à qui veut l'entendre de respecter les normes hygiéniques comme l'on ne cesse de répéter : lavez régulièrement et soigneusement les mains, gardez toujours une distance d'au moins 1 m avec une personne qui tousse, éternuez dans votre coude, et si ce n'est une urgence, restez chez vous : le virus ne circule pas, c'est nous qui le faisons circule.

Pour rappel, Robert Kidiaba a fait la pluie et le beau temps avec les Léopards, où il s'est imposé environ pendant 8 ans seul dans les perches de l'équipe nationale de la RDC.

Il a fait ses débuts dans la sélection en 2004, faisant partie de la sélection congolaise lors de la Coupe d'Afrique des nations 2004. Avec les Léopards tout comme dans con club Mazembe, il a effectué des parades spectaculaires et connu pour sa célèbre danse lorsqu'il faut célébrer le but.

A titre de record, Kidiaba a gagné le Championnat d'Afrique des nations Chan 2009 ; la Ligue des champions de la CAF en 2009, 2010 et 2015 avec le TP Mazembe ; la Supercoupe de la CAF en 2010 et 2011 avec le TP Mazembe ; finaliste de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2010 avec le TP Mazembe ; champion de RD Congo en 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 et 2013 avec le TP Mazembe ; vainqueur de la Supercoupe de RD Congo en 2013 avec le TP Mazembe. Médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des nations Can Gabon Guinée-équatoriale 2015, année à laquelle, il a mis fin à sa carrière internationale.