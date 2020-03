Algérie: Produits de large consommation - Un comité de crise pour le suivi de l'approvisionnement des marchés

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a procédé mardi à l'installation, au niveau du ministère, d'un comité de crise chargé du suivi des conditions d'approvisionnement du marché national en cette conjoncture marquée par la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

Outre le suivi des conditions d'approvisionnement des marchés, notamment en produits de large consommation, le comité aura à intervenir immédiatement en cas de dysfonctionnement ou de perturbation d'approvisionnement et prendra, à cet effet, toutes les mesures nécessaires pour garantir la stabilité du marché, a précisé le communiqué.

Le comité tiendra des réunions quotidiennes et présentera un rapport quotidien détaillé au ministre du Commerce, a indiqué le communiqué, précisant que les travaux dudit comité resteront ouvert jusqu'à ce que les raisons de sa création ne cessent d'exister.

Présidée par le Secrétaire général du ministère, ledit comité regroupe le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités, le directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude, un directeur d'études au Secrétariat général, le directeur du marché et des professions réglementées, la directrice du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles et le directeur du contrôle de qualité et de répression de la fraude.

Le sous-comité de l'Est est composé des directeurs régionaux de Batna, Sétif et Annaba et les directeurs des trois wilayas, alors que celui des wilayas du Sud est constitué des deux directeurs régionaux d'Ouargla et de Béchar et des directeurs du commerce de ces deux wilayas, a conclu le communiqué.