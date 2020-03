Sénégal: Couvre-feu - Des récalcitrants jouent les trouble-fête à Grand-Dakar

Dakar — La police a déployé de gros moyens, mardi dans la commune de Grand-Dakar, pour faire respecter le couvre feu-décrété lundi par le chef de l'Etat, Macky Sall, entre 20 heures et 6 heures du matin, dans le cadre de lutte contre la maladie à coronavirus.

A vingt heures déjà, beaucoup de gens avaient fini de regagner leur domicile, comme l'exige cette mesure.

Mais des récalcitrants, principalement des jeunes, sont restés dans les rues, continuant à vaquer tranquillement à leurs occupations, comme si de rien n'était.Cela n'a toutefois été que de courte durée, car des policers ont été déployés en masse sur les lieux une demie heure après le début du couvre-feu à bord de véhicules pick-up, épaulés de collègues en tenues civiles.

Il s'en est suivi une partie de cache-cache et des courses poursuites d'un tour d'horloge, sous le regard amusé de quelques riverains curieux perchés sur les balcons et terrasses.C'est finalement au prix de plusieurs arrestations et verbalisations que la police a réussi à confiner les gens chez eux.

"Ce n'est pas une partie de plaisir pour nous, car on aimerait bien à pareil moment, être comme tout le monde auprès de nos familles", a confié un des policiers, sous le couvert de l'anonymat."Par conséquent, les gens doivent savoir que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans leur intérêt et l'intérêt collectif de la nation qui est menacée par cette pandémie. Et force restera à la loi", a-t-il martelé.