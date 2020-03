Sénégal: Macky Sall - "Manu Dibango fut un grand musicien doué d'une audace créatrice"

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a rendu hommage au saxophoniste camerounais Manu Dibango, décédé mardi à l'âge de 86 ans des suites du nouveau coronavirus (Covid-19), saluant la mémoire d'un "grand musicien africain".

"Sa longue carrière est un exemple d'audace créatrice, d'innovations et de constance", a souligné dans un tweet le président sénégalais, qui présente ses condoléances à la famille du musicien et à toute la communauté artistique africaine.Dans sa réponse aux nombreux messages reçus dont celui de Macky Sall, la fille du défunt musicien, Claire Diboa, a fait part de l'amour que son père avait pour le Sénégal. "Il adorait le Sénégal et les Sénégalais le lui rendaient bien", écrit-elle.

Le roi du "Makossa" et de l'afro-jazz, Manu Dibango, considéré comme le "père spirituel de la musique africaine" par l'artiste sénégalais Idrissa Diop, a longtemps travaillé avec des artistes du Sénégal.Il a collaboré pendant plus de trente ans avec Idrissa Diop, Youssou N'Dour, et le cinéaste Ousmane Sembène dont il a signé la bande originale du film "Ceddo"(1977).

Auteur, chanteur et compositeur, le saxophoniste camerounais a une longue carrière musicale avec de nombreux disques, dont "African Soul", "Twist à Léo" et "Soul Makossa", hymne de la huitième édition de la Coupe d'Afrique des nations de football à Yaoundé (Cameroun), en1972.