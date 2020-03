Sénégal: Deux fenêtres internationales suffisent pour boucler les éliminatoires de la CAN 2021 (officiel)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a besoin de deux fenêtres internationales pour jouer le reste des éliminatoires (quatre journées) de la CAN 2021, a indiqué son secrétaire général par intérim Abdelmounaïm Bah, dans un entretien avec des journalistes.

"Nous pouvons les jouer deux par deux (deux matchs par journée), donc nous avons besoin de deux fenêtres internationales", a-t-il dit. Il a rappelé qu'il y a quatre fenêtres à disposition avant la fin de l'année 2020.

Il y a celles de juin, septembre, octobre et novembre, a-t-il précisé. Pour lui, cela veut dire qu'à ce stade, tout reste possible au sujet des éliminatoires de la prochaine édition de la CAN.En tout état de cause, la crise actuelle (la pandémie du coronavirus) perturbe les calendriers, a-t-il dit. Il signale qu'il y a un groupe de travail au sein de la CAF qui réfléchit aux différentes options dans le cadre de la programmation des prochaines journées éliminatoires.

"Au niveau de la FIFA aussi, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, qui réunit l'ensemble des confédérations", a-t-il rappelé. Mais, il estime qu'il est trop tôt pour s'avancer sur les prochaines dates éliminatoires."Toutes les options sont sur la table et ce qui est sûr, c'est que la CAN est toujours prévue en janvier-février", a-t-il par ailleurs ajouté.

Les 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la CAN, initialement prévues fin de mars, ont été reportées à cause de la pandémie du coronavirus. Cette situation a aussi obligé la CAF à reporter la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) qui avait été programmé du 4 au 25 avril au Cameroun.