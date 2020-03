Congo-Kinshasa: Coronavirus - L'Unicef apporte son appui au gouvernement de la RDC

L'appui de l'Unicef se focalise sur les secteurs de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques et l'engagement communautaire.

Intervenant dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'agence onusienne a installé des points de contrôle et de lavage des mains pour prévenir et contrôler la propagation du coronavirus dans la ville de Kinshasa.

Neuf hôpitaux de la capitale dont les Cliniques universitaires de Kinshasa, la Clinique kinoise, l'hôpital du Cinquantenaire, l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise, l'hôpital de Monkole et l'hôpital de Kinkole vont bénéficier de la part de l'Unicef des matériels de protection contre le Covid-19. C'est dans ce cadre que plus de cent soixante mille masques de protection, quatre-vingt-dix mille paires de gants, dix mille combinaisons stériles, des thermomètres et autres intrants seront positionnés dans les structures de santé susmentionnées.

En sus, l'Unicef va appuyer le suivi des contacts, la désinfection des ménages des cas confirmés et les enterrements sécurisés. Par ailleurs, cinquante respirateurs, deux mille réanimateurs manuels, cent quarante-cinq concentrateurs d'oxygène, cent ventilateurs ont été achetés. Ce matériel arrivera dans les prochaines semaines.

Dans le volet communication, l'agence onusienne a appuyé l'élaboration d'une feuille de route reprenant les principales activités de communication et d'engagement communautaire. Pour intensifier cette communication, des supports éducatifs ont été produits et diffusés à travers les médias avec la participation du ministère de la Santé et autres partenaires.

Des activités de sensibilisation avec les principales forces sociales et les acteurs économiques du pays sont organisées, y compris le briefing des professionnels des médias. Des spots sur les moyens de prévention sont diffusés à la radio et à la télévision. Des posters et autres dépliants ont été produits en français et en langues nationales.

Des relais et animateurs communautaires sont également mis à contribution pour renforcer la sensibilisation. Des messages à leur intention ont été élaborés. Ces relais communautaires seront déployés dans trente-cinq zones de santé de la ville de Kinshasa pour sensibiliser les populations. Le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, reconnaît que la lutte contre le Covid-19 est une course contre la montre. C'est pourquoi, indique-t-il, l'Unicef travaille activement avec le ministère de la Santé pour prévenir la transmission du virus et assurer la sécurité des enfants et de leur famille. L'agence onusienne compte aussi installer une clinique médicale pour le personnel soignant.