Congo-Kinshasa: Covid-19 - Deux personnes guéries et quatre décès à Kinshasa

Il est vrai que le nombre des contaminés ne fait qu'augmenter dans la ville de Kinshasa qui a déjà enregistré quarante-cinq cas avec quatre décès. Mais certaines personnes ont survécu à cette pandémie.

Faustin Fitika, français d'origine congolaise, et Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint du président honoraire Joseph Kabila sont les deux premiers cas de guérison de coronavirus que la RDC a enregistré. Quant aux autres malades confirmés positifs au Covid-19, ils sont en isolement dans les différentes structures de santé sélectionnées par le gouvernement où ils sont totalement pris en charge.

Parlant de la situation épidémiologique au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le mardi 24 mars à l'amphithéâtre de l'INRB, le Dr Jean-Jacques Muyembe s'est appesanti sur la nouvelle épidémie Covid-19. Il a révélé que les jeunes adultes dont l'âge varie entre 31 et 50 ans sont les plus atteints et, d'une manière générale, les enfants de 0 à 16 ans sont épargnés. Il a aussi déclaré que dans la répartition des cas par sexe, la majorité de personnes atteintes sont les hommes, soit 76% et les femmes 12%.

La commune de la Gombe la plus touchée

A en croire le virologue Jean-Jacques Muyembe, trois communes du district de la Lukunga sont touchées par cette pandémie, dont la majorité des cas se trouvent dans la commune de la Gombe et quelques autres cas à Kitambo et à Kinshasa. Le Secrétaire technique du CMR Covid-19 a, par ailleurs, présenté la stratégie de lutte du Secrétariat technique du Comité multisectoriel à la riposte Contre le Covid-19, notamment stopper l'expansion du virus vers d'autres communes afin d'empêcher que le virus entre dans les provinces encore épargnées. « Nous avons confiance dans la population de la RDC, particulièrement du soutien de la population de Kinshasa afin que cette pandémie s'arrête à Kinshasa et n'atteigne pas les autres provinces du pays », a-t-il déclaré tout optimiste.