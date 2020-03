Congo-Brazzaville: Coronavirus - L'approvisionnement alimentaire prend de l'ampleur

Craignant d'arriver au confinement comme dans certains pays, les Ponténégrins se bousculent pour déjà faire des stocks de produits de première nécessité.

Le fait a d'abord été constaté sur les produits de prévention du coronavirus, notamment les masques jetables, les solutions hydro-alcooliques et les gants dont les prix ont doublé et même triplé en raison de la forte demande. Le phénomène approvisionnement s'est élargi aux produits alimentaires depuis l'annonce du premier cas testé positif de cette pandémie. En effet, craignant d'arriver au confinement comme cela est le cas dans certains pays comme la France, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les Ponténégrins font des stocks de produits alimentaires pour pouvoir se nourrir. Tous les jours, un grand nombre de personnes se ruent vers les marchés pour s'approvisionner. «La semaine dernière au marché central, il y a une boutique qui propose souvent de bons prix dont les rayons ont été vidés en une journée. Tout ce qui est resté comme produit, ce sont des insecticides. Le reste a été vendu en un temps record», a expliqué Dominique, propriétaire d'un salon de salon de coiffure.

L'approvisionnement, qui concerne aussi les produits pharmaceutiques comme le paracétamol, s'est accentué avec l'annonce du premier cas de coronavirus à Pointe-Noire et la fermeture des frontières (accès autorisé seulement aux avions cargos et navires au port). «Les gens prennent plus de produits qu'on peut garder pendant longtemps comme les conserves, le riz, les spaghettis, l'huile, le sucre et moins de produits frais à cause des coupures régulières que nous subissons. Si vous prenez du poulet, de la viande ou du poisson frais pour manger le même jour ou le lendemain, c'est bon. Mais si c'est pour conserver, vous allez le regretter», a dit une mère de famille.

Si certains ont les moyens de faire des provisions, d'autres dépourvus s'inquiètent et prient pour que le Congo n'atteigne pas la phase de confinement. «Lapprovisionnement est bon pour ceux qui ont l'argent. Si mon restaurant de fortune fonctionnait, je pouvais m'efforcer de le faire malgré les difficultés. », a déclaré une mère de trois enfants. Notons que les prix des produits de prévention contre la pandémie qui ont galopé à l'annonce des premiers cas testés positifs en Afrique baissent au fur et à mesure. Les mesures préventives sont de plus en plus observées dans les familles et dans les administrations.