Cote d'Ivoire: Coronaviru - Fraternité Matin - La Direction générale opte pour le télétravail pour une partie des employés

En application des mesures préventives contre la maladie à Coronavirus prises par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, la direction générale du quotidien ivoirien d'informations, Fraternité Matin, a décidé le mardi 24 mars 2020, le confinement partiel d'une partie de ses employés.

Il s'agit de 68 agents et de 12 prestataires, travaillant au Conseil d'administration et la direction générale, la direction générale adjointe, la direction du développement des rédactions, la direction administrative et financière, la direction du système d'information, la direction technique et production, la direction des éditions ainsi que la direction commerciale et marketing.

Ces agents, depuis leur domicile, sont tenus d'appuyer leurs collègues maintenus en entreprise. A travers leurs ordinateurs et Wifi-Pocket, ils doivent observer le télétravail. C'est-à-dire réaliser leurs activités quotidiennes et les faire parvenir à leurs différents chefs de service via l'outil internet. Si nécessaire, des chauffeurs passeront chercher certains d'entre eux pour des travaux en entreprise.

La direction générale avec à sa tête, Vénance Konan, souligne que cette disposition qui prend effet à partir du 26 mars 2020 et jusqu'au 3 avril 2020 est « reconductible en fonction de l'évolution » de la crise sanitaire causée par le coronavirus, notamment en Côte d'Ivoire.

Un couvre-feu décidé par le Président de la République a démarré dans la nuit du mardi 24 mars 2020. Un aménagement des horaires de travail des employés maintenus en entreprise a été fait en fonction.