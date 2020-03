Ile Maurice: Covid-19 - Le Président de la République appelle à la solidarité et l'unité de la nation

communiqué de presse

GIS - 25 mars 2020 : « Notre seul ennemi, c'est le Covid-19. Cette bataille contre la propagation du coronavirus, nous la gagnerons ensemble, en tant que pays uni et solidaire », tel est le message du Président de la République de Maurice, M. Prithvirajsing Roopun, à la nation mauricienne face à la pandémie qui continue de progresser sur notre territoire et à travers le monde.

Dans une allocution télévisée ce soir, le Président a déclaré que notre République traverse un moment extrêmement difficile, et que sans les mesures appropriées, la situation risque de s'empirer.

Saluant la décision courageuse prise par le Premier ministre pour le confinement presque total du pays jusqu'au 31 mars 2020, M. Roopun a affirmé que l'objectif du gouvernement demeure la protection de la nation mauricienne, d'où la nécessité de mettre un frein à la chaîne de transmission du Covid-19. Il a rappelé que le virus est principalement transmis de personne à personne et qu'il était impératif de suivre les directives de confinement pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le Président a toutefois déploré l'attitude de beaucoup de personnes imprudentes qui mettent leur vie et celle des autres en danger. Il a invité le peuple mauricien à agir en citoyen responsable et à faire preuve de patriotisme et de discipline.

Le chef de l'Etat a également souligné les diverses dispositions mises en œuvre pour aider et protéger la population, notamment la mobilisation de moyens matériels conséquents aux niveaux sanitaire et économique, la distribution de vivres aux familles vulnérables et une communication constante sur l'évolution de la situation dans le pays. Il a aussi tenu à rendre hommage à tous ceux qui sont sur le terrain, notamment le personnel de santé et les forces de l'ordre.

Concernant le fonds de solidarité, Covid-19 solidarity fund, créé pour venir en aide aux familles les plus faibles, M. Roopun a annoncé que 10% de son salaire seront reversés au fonds tous les mois pendant une année. Il appelle à la générosité des Mauriciens pour qu'ils contribuent à leur tour à cet effort national.