Angola: Le Décret présidentiel sur l'état d'urgence

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a décrété mercredi, à Luanda, l'état d'urgence, du fait que la République d'Angola connaît actuellement une situation de calamité publique imminente.

Voici le texte intégral du décret présidentiel: Vu que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a considéré le COVID-19 comme une pandémie, attirant l'attention sur la possibilité qu'elle puisse devenir une calamité publique pour tous les pays du monde; Considérant qu'il a connu une expansion rapide à travers le monde, l'Angola a enregistré les premiers cas positifs de coronavirus le 21 mars 2020;

Il est nécessaire de prendre des mesures urgentes supplémentaires, dans le cadre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et similaires aux bonnes pratiques de prévention et de lutte contre l'expansion du COVID-19, adoptées dans presque tout le monde, raison pour laquelle il a été prises des mesures de restriction des droits et libertés, notamment en ce qui concerne les droits de circulation et les libertés économiques, afin de prévenir et de contenir la transmission du virus, principalement par la circulation dans la communauté;

Comme il devient nécessaire, à l'instar de ce qui se passe partout dans le monde, de renforcer les mesures déjà prises par le Président de la République d'Angola, par le biais du décret législatif présidentiel provisoire nº 1/20, du 18 mars, pour mettre en œuvre des mesures supplémentaires que, comme ils interfèrent partiellement dans l'exercice normal par les citoyens de leurs droits, libertés et garanties, ils ont besoin du soutien constitutionnel qui leur est dû;

Dans le strict respect de la Constitution de la République d'Angola et de la loi, le Président de la République estime que la déclaration de l'état d'urgence est essentielle, car elle renforce ainsi la sécurité pour tous les citoyens, ainsi que la solidarité institutionnelle au cours de ce moment difficile que le pays est en train de vivre.

Sur l'urgence et l'opportunité de ce décret présidentiel, l'Assemblée nationale a été entendue, en vertu de la Constitution de la République d'Angola; Le Président de la République décrète, en vertu des dispositions combinées des articles 57 et 58, du paragraphe p) de l'article 119, du paragraphe 3 de l'article 125, du paragraphe h) de l'article 161. Et l'article 204, l'ensemble de la Constitution de la République d'Angola, ce qui suit:

Article 1 (Déclaration d'état d'urgence) L'état d'urgence est décrété, étant donné que la République d'Angola connaît actuellement une situation de calamité publique imminente. La déclaration de l'état d'urgence doit être respectée sur tout le territoire national. L'état d'urgence dure 15 (quinze) jours, commençant à 00h00 (zéro) heures du 27 mars 2020 et se terminant à 23h00: 59 (vingt-trois et cinquante-neuf) heures et minutes du 11 avril 2020, qui peut être automatiquement prolongé en vertu de la loi.

Article 2 (Suspension partielle des droits) Suite à la mise en place de l'état d'urgence, l'exercice des droits suivants est partiellement suspendu, pour la durée prévue par la présente loi: Droit de séjour, de circulation et de migration vers n'importe quelle partie du territoire national: Les autorités publiques compétentes peuvent établir les restrictions qu'elles jugent nécessaires pour réduire le risque de contagion par la circulation dans la communauté et mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la pandémie, qui peuvent inclure le confinement obligatoire de la personne ciblée dans son propre domicile ou établissement de santé. Il est aussi prévu l'interdiction de voyager et de séjourner sur la voie publique, sauf sur motifs raisonnables, tels que l'exercice d'activités professionnelles, l'obtention d'une assistance médicale et médicamenteuse, l'assistance à des tiers, la fourniture de biens et la sous-traitance de services essentiels et pour d'autres raisons de vigilance conjoncturelle, il appartient au Gouvernement de préciser dans quelles situations et à quelles fins la liberté de circulation peut être autorisée.

Droit de circulation internationale

Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles des personnes et des biens aux postes jugés essentiels pour l'efficacité du présent statut, y compris les contrôles sanitaires dans les ports et les aéroports, conformément aux accords régionaux et internationaux en la matière en vue de réduire considérablement le risque de propagation de la pandémie, ainsi que la surcharge des ressources allouées pour la combattre, notamment par le confinement forcé des personnes;

Droits de propriété et initiative économique privée: Les autorités publiques compétentes peuvent être tenues de fournir tous services et toute utilisation de biens mobiliers et immobiliers, d'unités de soins de santé, d'établissements commerciaux et industriels, d'entreprises et d'autres unités de production et de services, ainsi que l'obligation d'ouvrir et d'exploiter, la fermeture ou la modification de l'activité, la quantité et le prix des biens produits et les services fournis par certaines entreprises, établissements et moyens de production peuvent être déterminés. Droits généraux des travailleurs: Il peut être déterminé par les autorités publiques compétentes que tous les travailleurs d'entités publiques ou privées, indépendamment de leur emploi ou de leur relation contractuelle, se présentent au service et, si nécessaire, commencent à exercer des fonctions dans un lieu différent, dans une entité différente et dans des conditions et conditions. horaires spécifiques et différents de ceux qui correspondent au lien existant, à savoir dans le cas des travailleurs des secteurs de la santé, de la protection civile, de la sécurité et de la défense, ainsi que d'autres activités nécessaires au traitement des patients, à la prévention et à la lutte la propagation de la pandémie, la production, la distribution et la fourniture de biens et services essentiels, le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie, le fonctionnement des réseaux et infrastructures essentiels et le maintien indispensable de l'ordre public et de l'état de droit démocratique. Droit de grève: Le recours au droit de grève est suspendu dans tout ce dont l'exercice peut compromettre le fonctionnement des infrastructures critiques ou des unités de soins de santé, ainsi que dans les secteurs économiques vitaux pour la production, la fourniture de biens et services essentiels à la population.

Droit de réunion et de manifestation: Sur la base des indications et recommandations du Département Ministériel en charge de la Santé Publique, des restrictions jugées pertinentes et efficaces pour réduire le risque de contagion et mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie, notamment: la limitation ou l'interdiction de tenir des réunions et manifestations, rassemblements, assemblées, conférences, congrès qui impliquent une agglomération de plus de 50 (cinquante) personnes. Droit à la liberté de culte, dans sa dimension collective: Des restrictions jugées pertinentes et efficaces pour réduire le risque de contagion et pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie, y compris la limitation ou l'interdiction des célébrations religieuses et autres, peuvent être établies par les autorités publiques compétentes des événements cultes ou culturels tels que des funérailles, des mariages, des baptêmes, des célébrations d'anniversaire, des actes d'initiation, des pèlerinages, des pèlerinages, des processions, des assemblées, des graduations, qui impliquent une agglomération de plus de 50 (cinquante) personnes.

Article 3 (Exceptions à la suspension partielle des droits) Les effets de la présente déclaration d'état d'urgence ne sont en aucun cas étendus aux droits à la vie, à l'intégrité personnelle, à l'identité personnelle, à la capacité civile et à la citoyenneté, à la non-rétroactivité du droit pénal, à la défense des défendeurs, liberté de conscience et de religion et liberté d'expression et d'information. Le principe d'unité et d'intégrité de l'État angolais ne doit en aucun cas être remis en cause. Article 4 (Règlement) Ce décret présidentiel est réglementé par un diplôme spécifique, établissant les règles obligatoires à respecter dans tous les secteurs de la vie nationale concernés par ses règles et les procédures spécifiques applicables à la mise en œuvre des dispositions qui y sont contenues. Article 5 (Doutes et omissions) Les doutes et omissions soulevés par l'interprétation et l'application de ce décret présidentiel sont résolus par le Président de la République. Article 6 (Entrée en vigueur) Ce décret présidentiel entre en vigueur à 00h00 (zéro) heure du 27 mars de cette année.