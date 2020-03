Afrique: Coronavirus - Le continent face à la pandémie le mercredi 25 mars

L'Afrique comptait, mercredi, 2 475 cas confirmés de coronavirus, une hausse de 20% en 24 heures. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 64 personnes sur le continent, selon cette agence technique, le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. 46 pays sur 54 sont touchés.

Premiers cas au Mali

Contrairement au Burkina Faso voisin, le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest, le Mali n'avait signalé aucun cas jusqu'à maintenant. Les deux premiers cas ont été confirmés mercredi : il s'agit d'une femme de 49 ans et d'un homme de 62 rentrés de France à la mi-mars, selon le ministre de la Communication, Yaya Sangaré.

À Maurice, des élus mettent la main à la poche

Le président de la République, Pradeep Roopun, les ministres et députés de Maurice, contribueront 10% de leurs salaires pendant un an à un fonds de solidarité. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, annonce par ailleurs la distribution de denrées alimentaires, notamment de l'huile, de la farine et du riz, à 35 000 personnes démunies à partir de jeudi. Un couvre-feu total fait obligation à la population de rester à domicile 24 heures sur 24. Les épiceries et boulangeries sont fermées jusqu'aux 31 mars, mais non les pharmacies.

Confinement total en Afrique du Sud

Les Sud-Africains se préparent, à partir de vendredi, à un confinement total de trois semaines. La vente d'alcool est interdite. Il est également interdit de promener son chien.

Confinement partiel en Namibie

Contrairement à l'Afrique du Sud, qui appelle au confinement de la population, le président Hage Geingob s'est contenté d'inviter les habitants des régions de Windhoek et de Walvis Bay à rester chez eux à partir de jeudi. Il leur est conseillé d'éviter les grands rassemblements. Les bars, shebeens et autres débits d'alcool seront fermés à partir de 18 heures.

Nouveaux cas au Sénégal

Treize nouveaux cas au Sénégal, portant leur nombre à 99 cas, dont 90 sous traitement. Dans le pays, la police a reconnu dans un communiqué des « interventions excessives » mardi soir, pour faire respecter le couvre-feu imposé de 20h à 6h du matin dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Elle indique que des sanctions ont été prises. Des organisations de défense des droits de l'homme avaient un peu plus tôt dénoncé des violences policières dans la mise en œuvre de ce couvre-feu. Depuis lundi soir, l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire.

Au Congo Brazzaville, des transports modérés

À Brazzaville, les personnes qui souhaitent monter dans un autobus doivent désormais faire la queue, garder un mètre entre elles et porter un masque. Une note circulaire fixe le nombre maximum de passagers à 30 pour les autobus, à 10 pour les minibus Toyota. Les chauffeurs et leurs assistants sont tenus de porter des masques et des gants.

Des mesures peu suivies au Cameroun

Les mesures annoncées par le président Paul Biya, notamment la fermeture des débits de boisson à 18h et l'interdiction des grands rassemblements, ne sont pas souvent suivi d'effet, regrette le Premier ministre, Joseph Dion Ngute. Ce dernier rappelle que les personnes qui facilitent la transmission d'une maladie dangereuse risque jusqu'à trois ans de prison.

Des millions de masques disparus au Kenya ?

Six millions de masques qui devaient arriver en avion en Allemagne le 20 mars dernier ont disparu en cours de route. L'hebdomadaire Der Spiegel affirme qu'ils se sont volatilisés lorsque d'une escale à Nairobi. Il s'agit de masques de type FFP2 utilisés par le personnel soignant. Les autorités kenyanes démentent.

La Libye touchée

Un premier cas a été confirmé en Libye. Il s'agit d'un Libyen rentré récemment d'Arabie saoudite, précisent les autorités sanitaires.

Un gouverneur positif au Nigeria

Bala Mohammed, gouverneur de l'État de Bauchi, est porteur du Covid-19. Il est en quarantaine. Sur son compte Twitter, il précise qu'il n'a pas de symptômes et se porte bien. Dans cet État du Nord, les écoles sont fermées et les rassemblements de plus de 50 personnes interdits depuis lundi.

À Djibouti, des tests de dépistage pour les malades

Le nombre total de porteurs du Covid-19 à Djibouti est passé mercredi à 11, selon le ministère de la Santé. Ce dernier rappelle que les tests de dépistage sont réservés en priorité aux cas confirmés et à leurs contacts.

Vers un Ghana sans cash

Le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia, affirme sur compte Twitter que les billets de banque sont une « courroie de transmission » du coronavirus. Il participait au lancement d'un code QR dit universel, le premier du continent africain, qui devrait faciliter les paiements électroniques.

