Ile Maurice: Covid-19 - Ce que les mauriciens pensent du «complete lockdown»

Depuis que le complete lockdown a été annoncée hier, mardi 24 mars, la mesure est diversement commencée. Nous avons demandé à 10 Mauriciens ce qu'ils pensent de cette mesure et de la gestion de la pandémie en général...

Nethy Chunwan, La Gaulette

«Les initiatives sont bonnes même si certains démunis ne sont pas répertoriés. Il faudrait inclure les chefs des secteurs publics et paraétatiques au Solidarity Fund car les citoyens contribuent à leurs salaires. Les Mauriciens aimeraient voir un plan d'action sur quatre semaines, préparant à plusieurs scénarios.»

Nikita Lacour -Binot, Flic-en-Flac

«Être plus réactif que la majorité des pays diminuera probablement la propagation du virus. La livraison réduira drastiquement les contacts humains. Le livreur déposerait les produits devant la porte, monterait dans son camion et appellerait l'acheteur pour l'informer. Privilégier le no contact payment bancaire, etc.»

Jean Claude Sevathian, Rose-Hill

«Je trouve les décisions intelligentes mais il faut les mettre en pratique rapidement. Il faudrait trouver des volontaires pour la distribution et inviter le public à contribuer au fonds de solidarité. Il nous tous ensemble vaincre ce mal.»

«C'est bien que le gouvernement aide les plus démunis. Mais il faudrait permettre aux ONG de collecter des fonds pour distribuer des vivres aux familles du secteur informel, comme maçons, peintres, etc. Mon village compte 300 familles du secteur informel et seules 46 familles du secteur formel.»

Alexis Angeline, Goodlands

«35 000 packs aux nécessiteux est une bonne idée... Peut-être que cela servira à sensibiliser à la solidarité. Les 10 % des salaires des parlementaires va générer beaucoup d'argent pour aider beaucoup de personnes sans mettre les élus en détresse financière. Chapeau bas !»

Ziad Chetty, Business Consultant

«L'aide gouvernement aux personnes sur le registre social et à besoins spéciaux est une mesure sensible et devrait commencer rapidement. C'est un bon début que les élus contribuent. J'espère que l'opposition suivra. Nous attendons d'autres mesures...»

Gary d'Eau, travailleur social et responsable de Moka United

«Depuis le lockdown, nous avons suggéré la fermeture totale des commerces et l'approvisionnement à domicile pour les plus démunis. La décision aurait dû intervenir plus tôt. À Moka United, on avait pensé un regroupement de volontaires mais la restriction de mouvement l'a rendu impossible. »

Hareeta Cunniah, directrice de Kinouété

«Le gouvernement a pris des mesures courageuses. C'est louable, mais insuffisant. Il faudrait entité Covid-19 régionale, pour des informations pratiques et une structure plus organisée dans la durée avec l'aide des ONG. Sans oublier un modus operandi pour ceux vivant avec le VIH, sous méthadone, etc.»

Vishnee Dubessay, ex-Art Director

«C'est un bon début. Surtout la contribution des élus. Il y a sûrement plus de 35 000 familles démunies mais c'est mieux que rien. Les gens sont un peu rassurés que le gouvernement ne les a pas oubliés en cherchant des solutions.»

Marie-Noëlle Elissac-Foy, Consultante en relations publics

«J'accueille avec soulagement le plan pour les plus démunis. Le gouvernement prend des décisions courageuses. J'espère qu'il s'appuiera sur les community leaders et ONG qui peuvent contribuer au plan. Le lockdown est une condition de survie. On ne doit pas devenir l'Italie de l'océan Indien. Le Covid-19 exige une solidarité nationale exemplaire. Nou tou dan mem bato.»