Soudan: Daglo appelle Salva et Machar sur les événements à Abyei

Khartoum — Le premier vice-président du Conseil souverain de transition, Lt- Gen Mohamed Hamdan Daglo a appelé mardi soir le président de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, et son premier adjoint, le Dr Riak Machar et son conseiller pour les affaires de sécurité, Tut Qalwak, sur les événements dans les zones de Khashash et de Shaqaqa d'Abyei.

Lt-Gn. Daglo a discuté via des appels téléphoniques avec les dirigeants de l'État du Soudan du Sud des récents événements survenus dans la région d'Abyei, au cours desquels des quantités de bétail ont été pillées.

De leurs parts, les dirigeants de l'État du Soudan du Sud ont salué la compréhension et la sagesse du Gouvernement soudanais face à de tels événements qui se produisent à la frontière des deux pays, soulignant leur attachement à de bonnes et solides relations entre les deux peuples, et le Gouvernement sud-soudanais traitant de manière décisive tout ce qui pourrait perturber les

relations entre les deux pays, Ils ont promis de suivre les auteurs et de les traduire en procès dissuasifs.