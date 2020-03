Soudan: Les funérailles du défunt Ministre de la Défense prennent place au Cimetière de Farouq

Khartoum — Des funérailles pour le défunt Ministre de la Défense, Lieutenant-Général Jamal-Eddin Omer, décédé ce matin à Juba, capitale du Soudan du Sud, après une crise cardiaque, ont eu lieu Mercredi soir au Cimetière de Farouq à Khartoum.

A la tête des personnes en deuil lors des funérailles, le Président du Conseil Souverain, Lt. Général Abdul-Fattah Al-Burhan, un certain nombre de membres du Conseil Souverain, des ministres, des commandants des forces armées, des représentants des Forces de la liberté et du changement et des leaders des forces politiques et sociétales.

Un certain nombre de leaders des forces politiques et d'éminentes personnalités de la société ont parlé lors des funérailles des vertus du défunt lieutenant-général Jamal-Eddin Omer et du rôle patriotique qu'il a assumé en supervisant le dossier des arrangements sécuritaires aux négociations à Juba.