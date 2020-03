Congo-Kinshasa: Coronavirus - Jolino Makelele au front à N'djili

Mercredi 25 mars 2020, le Ministre d'Etat en charge de la Communication et Médias, David JolinoMakelele, était dans la commune de N'djili, pour sensibiliser la population de ce coin de la capitale, sur des mesures préventives sanitaires contre la propagation de la pandémie covid-19.

En bon notable N'djilois, le Porte-parole du Gouvernement a placé des laves mains dans chaque carrefour. Comme si cela ne suffisait-il pas, il a remis à la population N'djiloise des gels hydro alcooliques, des masques, des gants pour arrêter la propagation de ce virus qui a causé 4 morts, en l'espace d'une semaine, rien que dans la capitale Kinshasa.

De l'entrée principale de Quartier 1, en passant par le couloir Kimbuta, marché Mangobo et le couloir Zénith, eh bien, le Ministre d'Etat en charge de la communication a sensibilisé la population sans relâche. Il était accompagné, de ce fait, par le Bourgmestre adjoint de N'djili et quelques Chefs coutumiers. Sur ce, il a tenu à expliquer clairement à ses interlocuteurs que le Covid-19 existe réellement et il tue. C'est pourquoi, il a montré à la population la nécessité d'observer les règles d'hygiène et les mesures drastiques prises par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses adresses du 18 et 24 mars dernier.

Par ailleurs, ce natif de N'djili a appelé à la prise de conscience et que la population ne cède pas à la panique et la désinformation. «Mes frères, je suis venu pour vous sensibiliser sur cette pandémie de coronavirus en tant que notable, ensemble nous allons descendre dans quelques coins pour distribuer des intrants et un message pour vous enseigner sur les risques que nous courons, surtout ici à Tshangu où la population est sous informée. Coronavirus tue réellement. Il ne faut pas douter», a expliqué le ministre.

Plus loin, Makelele a enseigné sur les règles d'hygiène à observer en ces termes : "Il faut respecter la distance d'un mètre surtout dans le bus, le lavage des mains. Tout ce qui se passe à l'étranger doit nous inspirer, ce n'est pas de la blague chers frères. Je ne serai pas content si j'apprends qu'un des miens est mort par ce virus".

En gros, la population de cette commune de la Tshangu était satisfaite de ce geste de l'un des leurs qui fait la fierté de la commune de N'djili au niveau de l'exécutif central.