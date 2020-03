Congo-Kinshasa: La Chine confirme l'arrivée de 64 tonnes de matériel médical à Kinshasa

La rencontre entre le Chef de l'Etat, Felix Tshisekedi et l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Jing, le mardi 24 mars 2020, à la Cité de l'U.A, a été essentiellement consacrée sur la situation du Coronavirus (Covid- 19) qui sévit à Kinshasa.

Face à cette pandémie mondiale, le président de la République reste déterminé dans la lutte contre sa propagation sur le sol congolais. Ainsi, justifie ce tête -à-tête au cours duquel le diplomate chinois a partagé l'expérience de son pays en matière de lutte contre le Covid-19 qui vient d'être maîtrisé en Chine continentale.

L'occasion était également propice pour Zhu Jing de confirmer le don du gouvernement Chinois à la RDC. Il s'agit de 64 tonnes de matériel médical d'urgence, qui sont déjà dans les entrepôts de la DGDA et attendent d'être levés en procédure d'urgence en vue de renforcer les équipes médicales de la riposte contre le Coronavirus.

Il faut noter que cette aide de la Chine est constituée des kits de dépistage rapide et de protection des équipes médicales.

Ce lot de matériel médical, renseigne-t-on, était prédestiné à la lutte contre Ebola. Sur recommandation de Dr Muyembe, il sera réaffecté à la lutte contre Covid-19.

Toutefois, l'Ambassadeur de Chine a rassuré à Félix Tshisekedi le soutien de son pays qui va partager son expérience médicale avec la RDC dans la lutte contre le Covid-19.

«Une équipe médicale chinoise basée à l'hôpital sino-congolais de N'djili travaille déjà avec des experts congolais», a indiqué ZHU Jing.

Pour le diplomate chinois, la RDC est partenaire stratégique de la Chine en Afrique. «La lutte contre le Covid-19 nous permet de renforcer davantage notre coopération sur le plan sanitaire. Nous allons poursuivre les échanges entre nos services sanitaires, améliorer la concertation des politiques de prévention et de contrôle, et promouvoir ensemble, par nos actions concrètes, la coopération internationale contre la pandémie», a-t-il indiqué.

Les autorités chinoises sont prêtes à apporter, dans la mesure de ses capacités, du soutien au gouvernement congolais dans le renforcement de son système de santé, pour le bien-être du peuple congolais.

Par ailleurs, Zhu Jing a profité de l'occasion pour féliciter ses amis congolais pour la réussite en vue de la riposte contre Ebola.

Malgré les mesures de prévention et de contrôle, le nombre d'infection continue d'augmenter et de plus en plus de pays sont touchés.

La Chine fait un don de 20 millions USD à l'OMS

Première nation victime du Coronavirus, la Chine se tient toujours prête à apporter son assistance aux pays qui en ont besoin.

Pour l'Ambassadeur Chinois, la lutte contre la Covid-19 témoigne une fois de plus des liens étroits et de l'amitié fraternelle entre la Chine et l'Afrique. Depuis le début de l'épidémie, les amis africains ont apporté du soutien sous différentes formes à la Chine. « Au moment où les pays africains entrent dans la bataille contre le Covid-19, la Chine ne sera pas absente », a déclaré Zhu Jing.

Déjà, la Chine a offert un lot de réactifs à l'Union Africaine et son plan de diagnostic et de traitement aux autorités sanitaires des pays africains.

Signalons que le gouvernement chinois a décaissé une enveloppe de 20 millions de dollars américain pour l'OMS afin de soutenir la riposte mondiale contre le Covid-19 et notamment l'amélioration du système sanitaire des pays en développement. L'idéal est de renforcer la coopération scientifique sur le plan du médicament, du vaccin et du diagnostic. D'ailleurs, apprend-on, le premier test clinique du vaccin contre le Covid-19 vient d'être autorisé et sera mis en œuvre très prochainement.