Sénégal: Lutte contre la propagation du coronavirus - Bilan covid-19 du mardi

07 cas positifs de plus de coronavirus ont été encore diagnostiqués hier, mardi 24 mars, sur 59 tests virologiques réalisés.

Selon le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'action sociale, Aloyse Waly Diouf, il s'agit de 03 cas importés et de 04 cas contacts suivis. Il a donné l'information dans le traditionnel point de presse sur la situation du Covid-19 au Sénégal, devant désormais se tenir le matin à cause de l'Etat d'urgence déclaré, lundi, par le Chef de l'Etat dans la riposte au coronavirus,

Pour le docteur Aloyse Waly Diouf, l'état de santé des malades hospitalisés dans les sites de prise en charge du coronavirus dans les régions de Dakar, Touba et à Ziguinchor est stable. Le ministère de la Santé et de l'action sociale a aussi appelé les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.

Pour rappel, à la date du mardi 24 mars, le Sénégal a enregistré 86 cas confirmés depuis la déclaration de la maladie dans le pays, le 02 mars dernier, dont 08 guéris et 78 encore en traitement.